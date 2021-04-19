Ankara'da iftar saat kaçta açılacak? Ankara sahur ve iftar vakitleri (2021 Ramazan imsakiyesi)
Ankara'da iftar saat kaçta açılacak sorusu günün internette aranan konuları arasında yer alıyor. Manevi iklimin yaşandığı Ramazan ayında Ankara sahur ve iftar vakti bilgileri aracılığıyla hazırlıklarına başlayacak olan binlerce Müslüman, internet üzerinden 2021 Ankara Ramazan imsakiye bilgilerine erişmek istiyor. Gözler şimdi Ankara sahur ve iftar saatlerinde. Peki, Ankara’da iftar bu akşam saat kaçta yapılacak? İşte 2021 Ankara Ramazan imsakiyesi ve gün gün sahur, iftar vakitleri
Ankara sahur vakti, kentte yaşayan pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Ankara'da sahur saat kaçta sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye bilgileri ile netlik kazandı. Ankarasahur saatleri hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, kentte yaşayan vatandaşlar için sahur ve iftar saatleri hakkında bilgi verdi. Peki, Ankara'da sahur saat kaçta yapılacak ve ezan saat kaçta okunacak? İşte, imsakiye içerisinde yer alan detaylara göre Ankara sahur vakti 2021 bilgileri hakkında detaylar
ANKARA 2021 RAMAZAN İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Sabah
|Öğle
|İkindi
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:38
|06:07
|12:54
|16:35
|19:31
|20:54*
|2
|14.04.2021
|04:36
|06:06
|12:54
|16:35
|19:32
|20:56
|3
|15.04.2021
|04:34
|06:04
|12:54
|16:36
|19:33
|20:57
|4
|16.04.2021
|04:33
|06:03
|12:53
|16:36
|19:34
|20:58
|5
|17.04.2021
|04:31
|06:01
|12:53
|16:36
|19:35
|21:00
|6
|18.04.2021
|04:29
|06:00
|12:53
|16:37
|19:36
|21:01
|7
|19.04.2021
|04:27
|05:58
|12:53
|16:37
|19:37
|21:02
|8
|20.04.2021
|04:25
|05:57
|12:53
|16:37
|19:38
|21:04
|9
|21.04.2021
|04:23
|05:55
|12:52
|16:37
|19:39
|21:05
|10
|22.04.2021
|04:22
|05:54
|12:52
|16:38
|19:40
|21:07
|11
|23.04.2021
|04:20
|05:53
|12:52
|16:38
|19:41
|21:08
|12
|24.04.2021
|04:18
|05:51
|12:52
|16:38
|19:42
|21:09
|13
|25.04.2021
|04:16
|05:50
|12:52
|16:38
|19:44
|21:11
|14
|26.04.2021
|04:14
|05:48
|12:51
|16:39
|19:45
|21:12
|15
|27.04.2021
|04:13
|05:47
|12:51
|16:39
|19:46
|21:14
|16
|28.04.2021
|04:11
|05:46
|12:51
|16:39
|19:47
|21:15
|17
|29.04.2021
|04:09
|05:44
|12:51
|16:39
|19:48
|21:16
|18
|30.04.2021
|04:07
|05:43
|12:51
|16:40
|19:49
|21:18
|19
|01.05.2021
|04:06
|05:42
|12:51
|16:40
|19:50
|21:19
|20
|02.05.2021
|04:04
|05:41
|12:51
|16:40
|19:51
|21:21
|21
|03.05.2021
|04:02
|05:39
|12:51
|16:41
|19:52
|21:22
|22
|04.05.2021
|04:01
|05:38
|12:50
|16:41
|19:53
|21:23
|23
|05.05.2021
|03:59
|05:37
|12:50
|16:41
|19:54
|21:25
|24
|06.05.2021
|03:57
|05:36
|12:50
|16:41
|19:55
|21:26
|25
|07.05.2021
|03:56
|05:35
|12:50
|16:42
|19:56
|21:28
|26
|08.05.2021
|03:54
|05:34
|12:50
|16:42
|19:57
|21:29**
|27
|09.05.2021
|03:52
|05:33
|12:50
|16:42
|19:58
|21:31
|28
|10.05.2021
|03:51
|05:32
|12:50
|16:42
|19:59
|21:32
|29
|11.05.2021
|03:49
|05:31
|12:50
|16:43
|19:59
|21:34
|30
|12.05.2021
|03:48
|05:30
|12:50
|16:43
|20:00
|21:35