Ankara'da iftar saat kaçta açılacak? Ankara sahur ve iftar vakitleri (2021 Ramazan imsakiyesi)

Ankara sahur vakti, kentte yaşayan pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Ankara'da sahur saat kaçta sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye bilgileri ile netlik kazandı. Ankarasahur saatleri hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, kentte yaşayan vatandaşlar için sahur ve iftar saatleri hakkında bilgi verdi. Peki, Ankara'da sahur saat kaçta yapılacak ve ezan saat kaçta okunacak? İşte, imsakiye içerisinde yer alan detaylara göre Ankara sahur vakti 2021 bilgileri hakkında detaylar