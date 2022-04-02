ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA? 2022 imsakiyesi ile Ankara iftar vakitleri paylaşıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından iftar ve sahur saatleri yayımlandı. Diğer iller gibi Ankara sahur ve iftar vakitlerine de Diyanet tarafından yayınlanan 2022 imsakiyesi ile ulaşılabiliyor. İftar vakitleri her ilde farklılık gösteriyor. Bu nedenle Müslümanların ezan okunuş saatini takip etmesi gerekiyor.
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|2 Nisan 2022 Cumartesi
|04:59
|06:25
|12:57
|16:31
|19:20
|20:40
|3 Nisan 2022 Pazar
|04:57
|06:23
|12:57
|16:32
|19:21
|20:41
|4 Nisan 2022 Pazartesi
|04:55
|06:22
|12:57
|16:32
|19:22
|20:43
|5 Nisan 2022 Salı
|04:53
|06:20
|12:56
|16:32
|19:23
|20:44
|6 Nisan 2022 Çarşamba
|04:51
|06:18
|12:56
|16:33
|19:24
|20:45
|7 Nisan 2022 Perşembe
|04:50
|06:17
|12:56
|16:33
|19:25
|20:46
|8 Nisan 2022 Cuma
|04:48
|06:15
|12:56
|16:33
|19:26
|20:48
|9 Nisan 2022 Cumartesi
|04:46
|06:14
|12:55
|16:34
|19:27
|20:49
|10 Nisan 2022 Pazar
|04:44
|06:12
|12:55
|16:34
|19:28
|20:50
|11 Nisan 2022 Pazartesi
|04:42
|06:11
|12:55
|16:34
|19:29
|20:52
|12 Nisan 2022 Salı
|04:40
|06:09
|12:55
|16:35
|19:30
|20:53
|13 Nisan 2022 Çarşamba
|04:39
|06:07
|12:54
|16:35
|19:31
|20:54
|14 Nisan 2022 Perşembe
|04:37
|06:06
|12:54
|16:35
|19:32
|20:55
|15 Nisan 2022 Cuma
|04:35
|06:04
|12:54
|16:36
|19:33
|20:57
|16 Nisan 2022 Cumartesi
|04:33
|06:03
|12:54
|16:36
|19:34
|20:58
|17 Nisan 2022 Pazar
|04:31
|06:01
|12:53
|16:36
|19:35
|20:59
|18 Nisan 2022 Pazartesi
|04:29
|06:00
|12:53
|16:36
|19:36
|21:01
|19 Nisan 2022 Salı
|04:27
|05:59
|12:53
|16:37
|19:37
|21:02
|20 Nisan 2022 Çarşamba
|04:26
|05:57
|12:53
|16:37
|19:38
|21:03
|21 Nisan 2022 Perşembe
|04:24
|05:56
|12:52
|16:37
|19:39
|21:05
|22 Nisan 2022 Cuma
|04:22
|05:54
|12:52
|16:38
|19:40
|21:06
|23 Nisan 2022 Cumartesi
|04:20
|05:53
|12:52
|16:38
|19:41
|21:08
|24 Nisan 2022 Pazar
|04:18
|05:51
|12:52
|16:38
|19:42
|21:09
|25 Nisan 2022 Pazartesi
|04:17
|05:50
|12:52
|16:38
|19:43
|21:10
|26 Nisan 2022 Salı
|04:15
|05:49
|12:51
|16:39
|19:44
|21:12
|27 Nisan 2022 Çarşamba
|04:13
|05:47
|12:51
|16:39
|19:45
|21:13
|28 Nisan 2022 Perşembe
|04:11
|05:46
|12:51
|16:39
|19:46
|21:15
|29 Nisan 2022 Cuma
|04:10
|05:45
|12:51
|16:39
|19:47
|21:16
|30 Nisan 2022 Cumartesi
|04:08
|05:44
|12:51
|16:40
|19:48
|21:17
|1 Mayıs 2022 Pazar
|04:06
|05:42
|12:51
|16:40
|19:49
|21:19
İlk gün ilk iftar saat 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, son iftar ise saat 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de yapılacak. Ayrıca Kırklareli ve Sinop'ta yaşayanlar, 14 saat 27 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 14 saat 12 dakika ile en kısa orucu tutacak.
Diğer illerin imsakiye bilgilerini öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayın.
İL İL SAHUR VE İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ