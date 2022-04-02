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ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA? 2022 imsakiyesi ile Ankara iftar vakitleri paylaşıldı

#Ankara#Ankara İftar#Ankara İftar Saatleri

Ankara’da yaşayan vatandaşlar ilk sahur ardından iftar saatlerini araştırmaya başladı. Müslümanlar ramazan ayının ilk orucunu 2 Nisan Cumartesi günü tutacaklar. 2 Nisan akşam ezanı saatinde de oruç açılacak ve iftar yapılacak. 2022 imsakiyesi ile Ankara iftar vakitleri paylaşıldı. Peki, bugün Ankara'da iftar saat kaçta yapılacak?

1/4ANKARADA İFTAR SAAT KAÇTA 2022 imsakiyesi ile Ankara iftar vakitleri paylaşıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından iftar ve sahur saatleri yayımlandı. Diğer iller gibi Ankara sahur ve iftar vakitlerine de Diyanet tarafından yayınlanan 2022 imsakiyesi ile ulaşılabiliyor. İftar vakitleri her ilde farklılık gösteriyor. Bu nedenle Müslümanların ezan okunuş saatini takip etmesi gerekiyor.

2/42022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
2 Nisan 2022 Cumartesi04:5906:2512:5716:3119:2020:40
3 Nisan 2022 Pazar04:5706:2312:5716:3219:2120:41
4 Nisan 2022 Pazartesi04:5506:2212:5716:3219:2220:43
5 Nisan 2022 Salı04:5306:2012:5616:3219:2320:44
6 Nisan 2022 Çarşamba04:5106:1812:5616:3319:2420:45
7 Nisan 2022 Perşembe04:5006:1712:5616:3319:2520:46
8 Nisan 2022 Cuma04:4806:1512:5616:3319:2620:48
9 Nisan 2022 Cumartesi04:4606:1412:5516:3419:2720:49
10 Nisan 2022 Pazar04:4406:1212:5516:3419:2820:50
11 Nisan 2022 Pazartesi04:4206:1112:5516:3419:2920:52
12 Nisan 2022 Salı04:4006:0912:5516:3519:3020:53
13 Nisan 2022 Çarşamba04:3906:0712:5416:3519:3120:54
14 Nisan 2022 Perşembe04:3706:0612:5416:3519:3220:55
15 Nisan 2022 Cuma04:3506:0412:5416:3619:3320:57
16 Nisan 2022 Cumartesi04:3306:0312:5416:3619:3420:58
17 Nisan 2022 Pazar04:3106:0112:5316:3619:3520:59
18 Nisan 2022 Pazartesi04:2906:0012:5316:3619:3621:01
19 Nisan 2022 Salı04:2705:5912:5316:3719:3721:02
20 Nisan 2022 Çarşamba04:2605:5712:5316:3719:3821:03
21 Nisan 2022 Perşembe04:2405:5612:5216:3719:3921:05
22 Nisan 2022 Cuma04:2205:5412:5216:3819:4021:06
23 Nisan 2022 Cumartesi04:2005:5312:5216:3819:4121:08
24 Nisan 2022 Pazar04:1805:5112:5216:3819:4221:09
25 Nisan 2022 Pazartesi04:1705:5012:5216:3819:4321:10
26 Nisan 2022 Salı04:1505:4912:5116:3919:4421:12
27 Nisan 2022 Çarşamba04:1305:4712:5116:3919:4521:13
28 Nisan 2022 Perşembe04:1105:4612:5116:3919:4621:15
29 Nisan 2022 Cuma04:1005:4512:5116:3919:4721:16
30 Nisan 2022 Cumartesi04:0805:4412:5116:4019:4821:17
1 Mayıs 2022 Pazar04:0605:4212:5116:4019:4921:19

3/4İlk iftar Iğdır ve Hakkaride, son iftar Çanakkale ve Edirnede

İlk iftar Iğdır ve Hakkari'de, son iftar Çanakkale ve Edirne'de

İlk gün ilk iftar saat 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, son iftar ise saat 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de yapılacak. Ayrıca Kırklareli ve Sinop'ta yaşayanlar, 14 saat 27 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 14 saat 12 dakika ile en kısa orucu tutacak.

4/4ANKARADA İFTAR SAAT KAÇTA 2022 imsakiyesi ile Ankara iftar vakitleri paylaşıldı

Diğer illerin imsakiye bilgilerini öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayın.

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