Ankara'da hangi AVM ve başka hangi bölgelerde aşı yapılıyor?

Ankara'da birinci ve ikinci dozun toplamı 4 milyona yakın aşı yaptıklarını belirten Kotanoğlu, şunları kaydetti:



"Hastanelerde, aile sağlığı ile özel tıp merkezlerinde ve üniversitelerde aşı merkezlerimiz var. Halk tarafından oralara yoğun ilgi var. Randevu alarak gidiyorlar. Bizim yaptığımız meblağın büyük bir kısmı oralarda. Biz, buralara gidemeyen, iş yerinde olan çalışanların ayağına götürüyoruz hizmeti. Bu toplam yaptığımızın günlük 4'te ya da 5'te biri. Hedefimiz, aşılamada Ankara'yı yüzde 80'lere ulaştırmak. Hedefimize ulaşana kadar yerinde aşı hizmetine devam edeceğiz"



Yerinde aşı hizmetinden faydalananlar da uygulamadan memnun olduklarını belirterek, yetkililere teşekkür etti.