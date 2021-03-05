MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnkara'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Risk haritası belli oldu! Ankara'da Cumartesi-Pazar yasakları hakkında ayrıntılar
GeriGündem Ankara'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Risk haritası belli oldu! Ankara'da Cumartesi-Pazar yasakları hakkında ayrıntılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 05 Mart 2021 - 19:43 | 

Ankara'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Risk haritası belli oldu! Ankara'da Cumartesi-Pazar yasakları hakkında ayrıntılar

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı Ankara için belli oldu. Normalleşme takvimini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı illerde sokağa çıkma yasağının tamamen kaldırıldığını bazı illerde ise pazar günü devam edeceğini belirtti. Risk haritasına göre Ankara orta riskli iller arasında yer aldı. Hafta sonu yasakları da bu renk gruplarına göre yapılacak. Öte yandan sokağa çıkma yasağı tüm illerde cuma akşamı saat 21.00 itibari ile başlayacak. Peki, Ankara'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, cumartesi pazar Ankara hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Hafta sonu, sokağa çıkma yasağı uygulamasında esneklik kararı alındı. Son Kabine Toplantısının ardından alınan kararla göre, hafta içi sokağa çıkma yasağı devam edecek ancak bazı illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı tamamen kalktı. Peki, Ankara'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Mart ayı normalleşme takvimi, 1 Mart tarihli Kabine Toplantısının ardından belli oldu. Kararlar kapsamında 81 il, düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riski turuncu ve çok yüksek renkli kırmızı olarak renklere ayrıldı. Hafta sonu yasakları da bu renk gruplarına göre yapılacak. İşte, Ankara'da hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilişkin alınan yeni kararlar...

2

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha Pazar günü devam edecek. Ülke genelinde süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek.

3ANKARADA SON DURUM

ANKARA'DA SON DURUM

Covid-19 risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli (turuncu) kategoride yer alan İstanbul ve İzmir'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bir süre daha pazar günü devam edecek, orta riskli (sarı) kategoride yer alan Ankara'da ise tamamen kalkacak.

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

4

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi