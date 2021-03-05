Gündem Haber Giriş: 05 Mart 2021 - 19:43 | 05 Mart 2021 - 19:44

Ankara'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Risk haritası belli oldu! Ankara'da Cumartesi-Pazar yasakları hakkında ayrıntılar

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı Ankara için belli oldu. Normalleşme takvimini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı illerde sokağa çıkma yasağının tamamen kaldırıldığını bazı illerde ise pazar günü devam edeceğini belirtti. Risk haritasına göre Ankara orta riskli iller arasında yer aldı. Hafta sonu yasakları da bu renk gruplarına göre yapılacak. Öte yandan sokağa çıkma yasağı tüm illerde cuma akşamı saat 21.00 itibari ile başlayacak. Peki, Ankara'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, cumartesi pazar Ankara hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili ayrıntılı bilgiler.