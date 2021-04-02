Ankara’da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte Ankara koronavirüs risk haritası

KIRMIZI KATEGORİ (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER)
Edirne, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak.
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