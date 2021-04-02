Ankara’da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte Ankara koronavirüs risk haritası

Ankara koronavirüs risk haritası son yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından yayınlandı. Risk gruplarına göre koronavirüs yasaklarının uygulanmasının ardından vatandaşlar konu ile ilgili güncel açıklamaları yakından takip etmeye başladılar. Yapılan son açıklamada Ankara’nın çok yüksek riskli iller arasına girdiği açıklandı. Buna göre hafta sonu sokağa çıkma yasağının detayları da belli oldu.