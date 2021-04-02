MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnkara’da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte Ankara koronavirüs risk haritası
GeriGündem Ankara’da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte Ankara koronavirüs risk haritası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 02 Nisan 2021 - 09:59 | 

Ankara’da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte Ankara koronavirüs risk haritası

Ankara’da hafta sonu sokağa çıkma yasağının olup olmadığı, yayımlanan genelge ile belli oldu. Geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından yeni risk haritası yayınlandı. Risk haritasına göre 58 il çok yüksek riskli iller kategorisinde yer aldı. Peki, Ankara risk haritası hangi renk, cumartesi-pazar sokağa çıkma yasağı var mı? İşte konu ile ilgili son açıklamalar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Ankara koronavirüs risk haritası son yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından yayınlandı. Risk gruplarına göre koronavirüs yasaklarının uygulanmasının ardından vatandaşlar konu ile ilgili güncel açıklamaları yakından takip etmeye başladılar. Yapılan son açıklamada Ankara’nın çok yüksek riskli iller arasına girdiği açıklandı. Buna göre hafta sonu sokağa çıkma yasağının detayları da belli oldu.

2ANKARA’DA HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI

ANKARA’DA HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Ankara yeni risk haritası içerisinde çok yüksek riskli iller arasında, kırmızı kategoride bulunuyor.
< br>Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.

3KIRMIZI KATEGORİ (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER)

KIRMIZI KATEGORİ (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER)

Edirne, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak.
< br>

4
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi