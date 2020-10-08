Ankara’da dolu yağacak mı? Ankara Valiliği'nden hava durumu uyarısı

Yurdun çeşitli yerlerinden sağanak ve dolu uyarısı gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Muğla’dan Zonguldak’a kadar uzanan ince uzun bir hatta soğuk cephe geçişi olduğunu ve önündeki sıcak ve nemli havanın da yükseldiği zaman fırtınaya neden olabileceğini söylemişti. İstanbul ardından Ankara için de uyarı geldi.