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Haber Giriş: 08 Ekim 2020 - 17:10 | 

Ankara’da dolu yağacak mı? Ankara Valiliği'nden hava durumu uyarısı

İstanbul için yapılan dolu yağışı uyarısı ardından Ankara hava durumu için de uyarı geldi. Valilik, Ankaralıları ani sel, su baskını ile çatı uçması gibi risklere karşı uyardı. Peki, Ankara’da dolu yağacak mı? İşte Ankara Valiliğinden yapılan hava durumu uyarısı…

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Yurdun çeşitli yerlerinden sağanak ve dolu uyarısı gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Muğla’dan Zonguldak’a kadar uzanan ince uzun bir hatta soğuk cephe geçişi olduğunu ve önündeki sıcak ve nemli havanın da yükseldiği zaman fırtınaya neden olabileceğini söylemişti. İstanbul ardından Ankara için de uyarı geldi.

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Ankara Valiliği, kentin batısında gök gürültülü sağanak ile il genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına görülebileceğinden vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara'nın batı ilçelerinde kuvvetli sağanak ve il genelinde kuvvetli rüzgar ile fırtına görülebileceği belirtildi.

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Açıklamada, oluşabilecek ani sel, su baskını ile çatı uçması gibi risklere karşı vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

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