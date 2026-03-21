Ankara'da özel yöntemle saklanıyorlar: İkinci Dünya Savaşı'nda Alman bilim insanlarının getirdikleri ile genişledi

'BU ALANDA KENDİNİ GELİŞTİRMEK İSTEYENLERE KATKI SUNUYORUZ'

Eyison, müzede sergilenen 350 hayvan türü olduğunu ifade ederek, "Bunlardan 250 tanesi kuşları kapsıyor, 58 tanesi de memeli örneklerimizi kapsıyor. Sadece bununla sınırlı kalmıyoruz; sürüngenler, amfibiler, böcekler gibi yine sıvı içerisinde saklanan hidrobiyolojik örneklerimiz de müzemizde bolca bulunuyor. Doğadan topladığımız fosillerimizi de yine burada öğrencilerimizle ya da burayı ziyaret etmek isteyen doğaya meraklı ziyaretçilerimize de gösterebiliyoruz. Burayı sadece eğitim amaçlı kullanmıyoruz. Çünkü burası geçmişle gelecek arasında bir köprü oluşturuyor. Bizim önceliğimiz de genç nesillere ülkemizdeki biyoçeşitliliği derinlemesine anlatabilmek. Bu sebeple özellikle; ana sınıfları, ilkokullar, ortaokul, lise gibi okullarımız bizden randevu alıyorlar ve burada gelip küçük bir eğitim veriyoruz. Hem taksidermik çalışmalar nasıl yapılabiliyor hem ülkemizdeki biyoçeşitliliği ve farklı hayvan türlerini gösterebiliyoruz. Böylelikle bu alanda kendini geliştirmek isteyen öğrencilere ve geleceğe de bir katkı sunuyoruz" diye konuştu.