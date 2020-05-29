Ankara’da cuma namazı kılınacak camiler hangileri? Diyanet’ten cuma namazı açıklaması
Ankara’da cuma namazı kılınacak camiler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Koronavirüs önlemleri kapsamında camilerde cemaatle namaz kılmaya ara verilmişti. 29 Mayıs Cuma günü itibari ile cuma namazı kaymakamlıklarca tespit edilen cami avlularında ve açık alanlarda eda edilmeye başlanacak. İşte Ankara’da cuma namazı kılınacak camilerin listesi…
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Ankara’da cuma namazı kılınacak camilerin hangileri olduğu araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı, "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" hakkında 81 il valiliğine genelge gönderdi. Bu genelgeye göre bugün kılınacak olan Cuma namazında dikkat edilmesi gereken hususlar açıklandı. Ortak kullanım alanlarını asgaride tutabilmek için abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacağı da açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı il il Cuma namazı kılınabilecek camileri açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" hakkında 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelge kapsamında, cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için cami ve mescitler açık tutulacak. Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek. Cuma namazları ise cami içerisinde kılınamayacak. Cami ve mescit içinde bireysel namaz kılacakların da maske takması zorunlu olacak. Vatandaşların namaza giderken kendi seccadelerini de yanlarında götürmeleri gerekiyor.