Ankara’da cuma namazı kılınacak camiler hangileri? Diyanet’ten cuma namazı açıklaması

İçişleri Bakanlığı, "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" hakkında 81 il valiliğine genelge gönderdi.

Genelge kapsamında, cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için cami ve mescitler açık tutulacak.

Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek. Cuma namazları ise cami içerisinde kılınamayacak. Cami ve mescit içinde bireysel namaz kılacakların da maske takması zorunlu olacak.

Vatandaşların namaza giderken kendi seccadelerini de yanlarında götürmeleri gerekiyor.