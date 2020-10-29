Ankara'da bugün (29 Ekim) otobüsler ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı metro, otobüs, teleferikler için açıklama
Ankara'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla metro, otobüs ve tramvay gibi ulaşım araçlarının ücret tarifesi gündeme geldi. Bugün toplu taşıma araçlarını kullanacak olan Ankara halkı Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamalarına odaklandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan son dakika açıklamada toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu. İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı metro, otobüs, teleferik hatları için yapılan o açıklamanın ayrıntıları.
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29 Ekim Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma tarifesi metro, otobüs, teleferik hatlarını kullanacak olan vatandaşlar tarafından son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma araçlarında kartını okutmak suretiyle vatandaşlar ücretsiz yolculuk yapılacak. İşte, 29 Ekim toplu taşıma Ankara ücret tarifesiyle ilgili ayrıntılar.
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BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada toplu taşımanın ücretsiz olacağı duyuruldu. Açıklama şu şekilde;
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan “İlk Mahalli İdare seçimlerine kadar dini ve milli bayram günlerinde saat 06.00’dan başlayarak gece saat 24.00’e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması …” Kararı gereği vatandaşlarımız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, ücretsiz faydalanabileceklerdir.
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Uygulamada 340 hatta hizmet vermeye devam eden EGO otobüslerinin hareket saatleri ve güzergahlarına, EGO CEP’te mobil uygulamasından ve Kuruluşumuz internet sitesinde (www.ego.gov.tr) bulunan “Şehir İçi Ulaşım/Web Bilgi Sistemi” bölümünden ulaşılabilir.
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Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.” sözüne sadakatle Türkiye Cumhuriyeti’nin 97. yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı büyük bir gurur ve coşku ile kutluyoruz.