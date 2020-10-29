Ankara'da bugün (29 Ekim) otobüsler ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı metro, otobüs, teleferikler için açıklama

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada toplu taşımanın ücretsiz olacağı duyuruldu. Açıklama şu şekilde;



Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan “İlk Mahalli İdare seçimlerine kadar dini ve milli bayram günlerinde saat 06.00’dan başlayarak gece saat 24.00’e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması …” Kararı gereği vatandaşlarımız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, ücretsiz faydalanabileceklerdir.