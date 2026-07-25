Ankara ve İstanbul'da sağanak yağış! Başkentte araçlar, motosikletler, çöp konteynerleri suda sürüklendi

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gaziantep, Kilis ve Malatya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusunda, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batı kesimleri, Eskişehir'in kuzeyi, Konya, Kırşehir, Yozgat, Malatya, Giresun çevreleri, Kayseri'nin güney ve doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta'nın doğusu, Çankırı, Karabük çevreleri, Bolu'nun güney kesimlerinde ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli'nin kuzeyi, Sakarya çevreleri, Bolu'nun kuzey kesimleri ve Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde öğle saatlerinden itibaren hafif toz taşınımı bekleniyor.