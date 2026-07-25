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Ankara ve İstanbul'da sağanak yağış! Başkentte araçlar, motosikletler, çöp konteynerleri suda sürüklendi

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#ANKARA#Istanbul#Kuvvetli Yağış
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2026 10:15

Ankara ve İstanbul için sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi. Ankara'da etkili olan sağanak birçok yerde sel ve su baskınlarına neden oldu. Araçlar, motosikletler, çöp konteynerleri suda sürüklendi, ev ve iş yerlerini su bastı. İstanbul'un da bazı ilçelerinde sağanak etkili oldu. Yollarda biriken sular hem vatandaşlara hem de sürücülere zor anlar yaşattı.