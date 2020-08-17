Ankara'da 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama mı geldi? Ankara Valiliği'nden son dakika 65 yaş üstü düzenlemesi

ANKARA'DA 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ 65 yaş üstü sokağa çıkma düzenlemesiyle ilgili açıklanan kararda şunlar ifade edildi;



8. Kurulumuzun 10/06/2020 tarih ve 2020/46 sayılı Kararımızla sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine karar verilmişti. Bu vatandaşlarımızın toplu ulaşım araçlarının yoğun olduğu zamanlarda(trafiğin pik yaptığı saatlerde) bu araçları kullanmamalarının tavsiye edilmesine, bu hususun ilgili kurumlarca basın yayın organları ve sosyal medya aracılığıyla vatandaşlarımıza duyurulmasına,



9. Yapılan her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasının yanı sıra konusu suç teşkil eden eylemlere ilişkin TCK’nın 195 nci maddesi uyarınca gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,



Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına,Oy birliği ile karar verildi.



