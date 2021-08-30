Ankara ve İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatıldı? İşte alternatif güzergahlar
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle düzenlenecek törenler için İstanbul ve Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Anıtkabir'de ve TBMM tören alanından Ulus Eski TBMM Binası'na kadar olan güzergahlarda resmi geçit töreni düzenlenecek. Sürücüler daha önceden belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirildi. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hangi yollar trafiğe kapatıldı? İşte alternatif güzergahlar…
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İstanbul ve Ankara Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı programları nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.
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İSTANBUL'DA KAPATILAN YOLLAR
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kutlama programları nedeniyle 29 Ağustos Pazar Vatan Caddesi’nde yapılacak genel prova ile 30 Ağustos Pazartesi düzenlenecek tören kutlamaları kapsamında geçici olarak araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi. Saat 06.00-14.00 arasında trafiğe kapanacak yollar ise şöyle sıralandı:
"Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan, Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Hal Yolu Güneyden gelip Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapalı olacak."
Bu kapsamda, Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.
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ANKARA KAPALI YOLLAR
Ankara'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yapılacak etkinlikler kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Anıtkabir'de ve TBMM tören alanından Ulus Eski TBMM Binası'na kadar olan güzergahlarda resmi geçit töreni düzenlenecek.
Etkinliklerin yapılacağı 30 Ağustos Pazartesi günü saat 06.00 sonrasında trafiğe tamamen kapatılacak cadde ve sokaklar:
"Dikmen Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arası), İsmet İnönü Bulvarı (Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi-Akay Kavşağı arası), Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşağı-Ulus Meydanı arası), İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi kesişimi ile İstiklal Caddesi-Atatürk Bulvarı kesişimi arası, Cumhuriyet Caddesi (Ulus Meydanı-Gar Kavşağı arası), Çankırı Caddesi, GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Anadolu Meydanı arası), Ziya Gökalp Caddesi (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Kolej Meydanı arası), Milli Müdafaa Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-GMK arası), Kazım Karabekir Caddesi (Celal Bayar Bulvarıına çıkış yan varyantları-Anadolu Meydanı arası), Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı-Anadolu Meydanı arası), Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Spor Park Sokak ve Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacaktır."