ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2. TUR 28 MAYIS 2023 || Ankara 28 Mayıs ikinci tur seçim sonucu, oy sayısı ve oy oranları

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Ankara seçim sonucu 28 Mayıs gündemde yer almaya devam ediyor. Ankara seçim sonuçları 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi ile en çok merak edilen illerin başında geliyor. Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için bir kez daha sandık başına gitti. 2 adayın yarıştığı bu turda Ankara seçim sonuçları ve oy oranları etkili olacak. Seçim sonucu için özel hazırlanmış 2023 seçim sayfamızda il il ve ilçe ilçe tüm sonuçları dakika dakika güncellenen haritadan takip edebileceksiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 1. tur seçim sonuçlarına göre; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52, Kemal Kılıçdaroğlu 44.88, Sinan Oğan 5.17, Muharrem İnce ise 0.43 oranında oy aldı. Ancak Cumhurbaşkanı adaylardan birinin yüzde 50 ve üzeri oy almaması sonucunda seçim ikinci tura kaldı. 28 Mayıs 2. tur Ankara oy oranları ve seçim sonuçları sandıkların açılmasının ardından anlık güncellenen harita bilgileriyle hürriyet.com.tr'de yer alıyor. İşte Ankara 14 Mayıs oy oranları ve seçim sonuçları