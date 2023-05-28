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ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2. TUR 28 MAYIS 2023 || Ankara 28 Mayıs ikinci tur seçim sonucu, oy sayısı ve oy oranları

Güncelleme Tarihi:

#Secim2023#Ankara Seçim Sonuçları#Ankara Seçim Sonucu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 23:03

Ankara seçim sonucu 28 Mayıs gündemde yer almaya devam ediyor. Ankara seçim sonuçları 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi ile en çok merak edilen illerin başında geliyor. Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için bir kez daha sandık başına gitti. 2 adayın yarıştığı bu turda Ankara seçim sonuçları ve oy oranları etkili olacak. Seçim sonucu için özel hazırlanmış 2023 seçim sayfamızda il il ve ilçe ilçe tüm sonuçları dakika dakika güncellenen haritadan takip edebileceksiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 1. tur seçim sonuçlarına göre; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52, Kemal Kılıçdaroğlu 44.88, Sinan Oğan 5.17, Muharrem İnce ise 0.43 oranında oy aldı. Ancak Cumhurbaşkanı adaylardan birinin yüzde 50 ve üzeri oy almaması sonucunda seçim ikinci tura kaldı. 28 Mayıs 2. tur Ankara oy oranları ve seçim sonuçları sandıkların açılmasının ardından anlık güncellenen harita bilgileriyle hürriyet.com.tr'de yer alıyor. İşte Ankara 14 Mayıs oy oranları ve seçim sonuçları

1/6ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2. TUR 28 MAYIS 2023 || Ankara 28 Mayıs ikinci tur seçim sonucu, oy sayısı ve oy oranları

28 Mayıs seçim sonuçları için sandıklar açıldı. Beş yıl süreyle görev yapacak 13. cumhurbaşkanının seçimi için yaklaşık 61 milyon seçmen 191 bin 884 sandıkta oy kullandı. Türkiye siyaset tarihinde bugün bir ilk yaşandı ve vatandaşlar cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy vermeye gitti. Sabah 8'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sandıkların kapanmasıyla sona erdi. Ankara 2023 seçim sonuçlarında son durum ve oy oranları güncel verileri de hurriyet.com.tr seçim özel sayfasında olacak.

2/6ANKARA CUMHURBAŞKANI SEÇİMLERİ İKİNCİ TUR SONUÇLARI

ANKARA CUMHURBAŞKANI SEÇİMLERİ İKİNCİ TUR SONUÇLARI

Açılan Sandık: %100

Recep Tayyip Erdoğan: %48.77

Kemal Kılıçdaroğlu: %51.23

3/6CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İKİNCİ TUR İSTATİSTİKLERİ (1. TUR SONUÇLARI YURT DIŞI)

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İKİNCİ TUR İSTATİSTİKLERİ (1. TUR SONUÇLARI YURT DIŞI)

Recep Tayyip Erdoğan: 1. tur toplam %57.47, 1.047.740 Oy

Kemal Kılıçdaroğlu: 1. tur toplam %39.57, 721.427 Oy

4/6CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ 1. TUR BÖLGE SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ 1. TUR BÖLGE SONUÇLARI

İÇ ANADOLU BÖLGESİ (ANKARA)

Recep Tayyip Erdoğan: % 46 | 1.772.846 Oy

Kemal Kılıçdaroğlu: % 47.32 | 1.824.023 Oy

5/6CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ BİRİNCİ TUR ANKARA SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ BİRİNCİ TUR ANKARA SONUÇLARI

Toplam Seçmen

4.285.644

Kullanılan Oy

3.909.821

Geçerli Oy

3.854.407

6/6ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2. TUR 28 MAYIS 2023 || Ankara 28 Mayıs ikinci tur seçim sonucu, oy sayısı ve oy oranları

 

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ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2. TUR 28 MAYIS 2023 || Ankara 28 Mayıs ikinci tur seçim sonucu, oy sayısı ve oy oranları

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