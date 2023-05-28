ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2. TUR 28 MAYIS 2023 || Ankara 28 Mayıs ikinci tur seçim sonucu, oy sayısı ve oy oranları

28 Mayıs seçim sonuçları için sandıklar açıldı. Beş yıl süreyle görev yapacak 13. cumhurbaşkanının seçimi için yaklaşık 61 milyon seçmen 191 bin 884 sandıkta oy kullandı. Türkiye siyaset tarihinde bugün bir ilk yaşandı ve vatandaşlar cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy vermeye gitti. Sabah 8'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sandıkların kapanmasıyla sona erdi. Ankara 2023 seçim sonuçlarında son durum ve oy oranları güncel verileri de hurriyet.com.tr seçim özel sayfasında olacak.