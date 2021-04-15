Ankara sahur saatleri: Ankara sahur vakti ezan kaçta okunacak? 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Ankara sahur ve imsak vakitleri
Ankara sahur vakitleri Diyanet tarafından belli oldu. Mübarek ramazan ayında oruca niyet edecek olanlar, Ankara sahur vakitlerini 15 Nisan imsakiye bilgileri üzerinden öğrenecekler. 2021 Ramazan İmsakiyesi'ne göre, Ankara imsak vakitleri her gün değişecek. İftar sonrası sahur hazırlığını yapanlar, Ankara sahur vakti ezan kaçta okunacak? sorusunun yanıtını Diyanet İmsakiyesi üzerinden alacaklar. İşte, 15 Nisan Ankara sahur saatleri ve imsak vakitleri ile ilgili bilgiler.
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Ankara sahur saatleri gündemde yer alıyor. Ankara'da yaşayan vatandaşlar, perşembe günkü oruç için Diyanet'in sahur saatleri bilgilerini yayımladığı imsakiye detaylarını araştırıyor. İşte, tüm illerde ve Ankara'da sahur saatleri bilgisi
ANKARA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?
Ankara'da 15 Nisan tarihli sahur, 04.34'de yapılacak. Diğer illerin iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi almak için lütfen diğer sayfaya geçiniz
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DİĞER İLLERDE SAHUR SAATLERİ
Diğer illerin iftar saatlerini görüntülemek için lütfenburaya tıklayınUZMAN BİR DOKTORUN ORUÇ TUTMAMASINIÖNERDİĞİ KİMSE NE YAPMALIDIR?
Uzman bir doktorun, oruç tutmasının sağlık açısından zararlı olacağı teşhisini koyduğu bir hasta ramazanda oruç tutmayabilir.
Şayet hastalığı geçici ise tutmadığı oruçlarını iyileşince kaza eder. Hastalığı kalıcı ise tutamadığı oruçlar için fidye verir. Konuyla ilgili ayet-i kerimede şöyle buyrulmaktadır:
“Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.” (Bakara, 2/184.) Fidye verecek gücü olmayanlar ise bu imkânı buluncaya kadar dinen sorumlu olmazlar.
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ORUCA NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDİLİR?
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir. Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilipiçilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz. Bu oruçlar için, “yarınkiorucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir
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Kaza, kefaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza,kefaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir.