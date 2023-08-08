ANKARA OTOBÜS BİLETİ ÜCRETLERİ 2023: EGO Ankara metro, otobüs bileti fiyatları ne kadar? İlçeler arası bilet fiyatları detayı

Ankarakart ücretleri 17 Temmuz 2023 tarihinde UKOME kararı ile güncellendi. Ankara otobüs ve metro ücretleri bu karar ile değişkenlik gösterirken, aktarmalarda da alınacak olan fiyatlar da güncellenen fiyatlar arasında yer aldı. Buna göre;



Tam Ankarakart transfer ücreti olarak EGO Otobüs, Ankaray, Metro, Teleferik, Başkentray, kent merkezi ÖTA ve ÖHO’larda (%20 KDV dahil) 7,00 TL



İndirimli Ankarakart transfer ücreti olarak EGO Otobüs, Ankaray, Metro, Teleferik,Başkentray, kent merkezi ÖTA ve ÖHO’larda (%20 KDV dahil) 4,50 TL



Öğretmen İndirimli Ankarakart transfer ücreti olarak EGO Otobüs, Ankaray, Metro, Teleferik,Başkentray, kent merkezi ÖTA ve ÖHO’larda (%20 KDV dahil) 5,00 TL ücret alınacak.



Ankarakart ile biniş ücretleri ise şu şekilde işleyecek;





AKILLI KART BİNİŞ ÜCRETLERİ TAM TAM AKTARMA İNDİRİMLİ İNDİRİMLİ

AKTARMA ANKARAKART BİR BİNİŞ ÜCRETİ 15,00 TL 7,00 TL 7,50 TL 4,50 TL KULLAN AT BİLET BİR BİNİŞ ÜCRETİ 17,00 TL YOK YOK - KREDİ KARTI İLE BİNİŞ 18,00 TL YOK YOK - NFC İLE (CEP TEL.) BİNİŞ 18,00 TL YOK YOK - ÖĞRETMEN BİR BİNİŞ ÜCRETİ - - 11,00 TL 5,00 TL