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ANKARA OTOBÜS BİLETİ ÜCRETLERİ 2023: EGO Ankara metro, otobüs bileti fiyatları ne kadar? İlçeler arası bilet fiyatları detayı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Ankara Otobüs Fiyatları#Ankara Ego Bilet Fiyatları
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2023 10:03

Ankara toplu taşıma ücretleri 2023 yılı için Temmuz ayında bir kez daha güncellendi. EGO Ankara otobüs, teleferik ve metro fiyatları hakkında bilgilendirme yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, indirimli kart, tam kart ve öğretmen kartı gibi kullanımlardaki aktarma ücretlerini de güncelledi. İşte, 2023 Ankara toplu taşıma, metro ve otobüs bileti ücretleri için detaylı bilgiler

1/11ANKARA OTOBÜS BİLETİ ÜCRETLERİ 2023: EGO Ankara metro, otobüs bileti fiyatları ne kadar İlçeler arası bilet fiyatları detayı

Ankarakart ücretleri 17 Temmuz 2023 tarihinde UKOME kararı ile güncellendi. Ankara otobüs ve metro ücretleri bu karar ile değişkenlik gösterirken, aktarmalarda da alınacak olan fiyatlar da güncellenen fiyatlar arasında yer aldı. Buna göre;

Tam Ankarakart transfer ücreti olarak EGO Otobüs, Ankaray, Metro, Teleferik, Başkentray, kent merkezi ÖTA ve ÖHO’larda (%20 KDV dahil) 7,00 TL

İndirimli Ankarakart transfer ücreti olarak EGO Otobüs, Ankaray, Metro, Teleferik,Başkentray, kent merkezi ÖTA ve ÖHO’larda (%20 KDV dahil) 4,50 TL

Öğretmen İndirimli Ankarakart transfer ücreti olarak EGO Otobüs, Ankaray, Metro, Teleferik,Başkentray, kent merkezi ÖTA ve ÖHO’larda (%20 KDV dahil) 5,00 TL ücret alınacak.

Ankarakart ile biniş ücretleri ise şu şekilde işleyecek;

AKILLI KART BİNİŞ ÜCRETLERİ

 

TAM

TAM AKTARMA

İNDİRİMLİ

İNDİRİMLİ
AKTARMA

ANKARAKART BİR BİNİŞ ÜCRETİ

15,00 TL

7,00 TL

7,50 TL

4,50 TL

KULLAN AT BİLET BİR BİNİŞ ÜCRETİ

17,00 TL

YOK

YOK

-

KREDİ KARTI İLE BİNİŞ

18,00 TL

YOK

YOK

-

NFC İLE (CEP TEL.) BİNİŞ

18,00 TL

YOK

YOK

-

ÖĞRETMEN BİR BİNİŞ ÜCRETİ

-

-

11,00 TL

5,00 TL

2/11ANKARA OTOBÜS BİLETİ ÜCRETLERİ 2023: EGO Ankara metro, otobüs bileti fiyatları ne kadar İlçeler arası bilet fiyatları detayı

EGO Öğrenci Abonman Ankarakart

EGO öğrenci abonman kart EGO Genel Müdürlüğüne bağlı şehir içinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında (otobüs, raylı sistemler ve teleferikte) transfersiz kullanılır ve yükleme tarihinden itibaren 30 gün geçerlidir. Sınırsız biniş aylık öğrenci EGO abonman kart ücreti 220,00 TL'dir.

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3/11ANKARA OTOBÜS BİLETİ ÜCRETLERİ 2023: EGO Ankara metro, otobüs bileti fiyatları ne kadar İlçeler arası bilet fiyatları detayı

62-65 Yaş Ankarakart

Büyükşehir Belediye Meclis Kararınca Ankara da ikamet eden gün, ay ve yıl olarak 61 yaşını doldurmuş vatandaşlarımıza pik saatler dışında 10.00-16.00 ve 19.00-24.00 saatleri arasında EGO otobüslerinden ücretsiz yararlanmaktadır.

4/11ANKARA OTOBÜS BİLETİ ÜCRETLERİ 2023: EGO Ankara metro, otobüs bileti fiyatları ne kadar İlçeler arası bilet fiyatları detayı

65 Yaş Üstü Ankarakart

4 Mart 2014 tarih ve 28931 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliğinde , Kimlerin toplu taşıma hizmetlerinden ne şekilde(ücretsiz veya indirimli) yararlanacağına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. İlgili Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmenliğin 5. Maddesinde ay yıl olarak 65 yaşını doldurmuş kişilerin kullanabileceği kişiselleştirilmiş Akıllı elektronik ulaşım kartıdır. EGO Otobüs, Ankaray, Metro, Teleferik, Ankara Kent Merkezi Özel Toplu Taşıma (ÖTA), Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) ve Başkentray ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanmaktadır.

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5/11ANKARA OTOBÜS BİLETİ ÜCRETLERİ 2023: EGO Ankara metro, otobüs bileti fiyatları ne kadar İlçeler arası bilet fiyatları detayı

Sabah 06.00 - 06.45 saatleri arasında Tam Ankarakart İndirimi

Sabah 06.00 - 06.45 saatleri arasında Ankara Kent Merkezinde EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüsler ile Raylı Sistemlerde (Metro, ANKARAY, Teleferik ve Başkentray) geçerli olmak üzere Ankarakart tam ücret tarifesi 15,00 TL yerine 13,00 TL olarak uygulanmaktadır.

6/11ANKARA OTOBÜS BİLETİ ÜCRETLERİ 2023: EGO Ankara metro, otobüs bileti fiyatları ne kadar İlçeler arası bilet fiyatları detayı

Tam Ankarakartlarda 75 dakikalık süre içerisinde (istisnai hatlar hariç) en fazla 2 defa transfer imkanı sağlanmıştır, transfer ücreti 7,00 TL'dir. EGO Otobüs, Ankaray, Metro, Teleferik, Başkentray, kent merkezi ÖTA ve ÖHO'larda geçerlidir.

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7/11ANKARA OTOBÜS BİLETİ ÜCRETLERİ 2023: EGO Ankara metro, otobüs bileti fiyatları ne kadar İlçeler arası bilet fiyatları detayı

İndirimli Ankarakartlarda 75 dakikalık süre içerisinde (istisnai hatlar hariç) en fazla 2 defa transfer imkanı sağlanmıştır, transfer ücreti 4,50 TL'dir. EGO Otobüs, Ankaray, Metro, Teleferik, Başkentray, kent merkezi ÖTA ve ÖHO'larda geçerlidir.

8/11ANKARA OTOBÜS BİLETİ ÜCRETLERİ 2023: EGO Ankara metro, otobüs bileti fiyatları ne kadar İlçeler arası bilet fiyatları detayı

Öğretmen Ankarakartlarda 75 dakikalık süre içerisinde (istisnai hatlar hariç) en fazla 2 defa transfer imkanı sağlanmıştır, transfer ücreti 5,00 TL'dir. EGO Otobüs, Ankaray, Metro, Teleferik, Başkentray, kent merkezi ÖTA ve ÖHO'larda geçerlidir.

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9/11ANKARA OTOBÜS BİLETİ ÜCRETLERİ 2023: EGO Ankara metro, otobüs bileti fiyatları ne kadar İlçeler arası bilet fiyatları detayı

Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan sınırlarında, öğretmen bir biniş ücreti ve indirimli öğretmen ücretine, indirimli ücret tarifesinin üzerine 2,00 TL eklenmektedir. Yine mücavir alan sınırları içerisinde tüm temassız banka kartları (Mastercard, Visa temassız banka kartları) ve NFC ile (cep telefonu) yapılan binişlerde belirlenen tam ücret tarifesine 2,00 TL eklenmektedir.

10/11ANKARA OTOBÜS BİLETİ ÜCRETLERİ 2023: EGO Ankara metro, otobüs bileti fiyatları ne kadar İlçeler arası bilet fiyatları detayı

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11/11ANKARA OTOBÜS BİLETİ ÜCRETLERİ 2023: EGO Ankara metro, otobüs bileti fiyatları ne kadar İlçeler arası bilet fiyatları detayı
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#Ankara#Ankara Otobüs Fiyatları#Ankara Ego Bilet Fiyatları

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