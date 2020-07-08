Ankara Koronavirüs tablosu - Ankara ilçe ilçe koronavirüs risk ve yoğunluk haritası
Ankara'da yaşayan vatandaşlar kentlerindeki risk haritasını ve yaşadıkları ilçelerdeki son durumu merak ediyorlar. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen 'Hayat Eve Sığar' uygulaması ile tüm şehirlerin koronavirüs risk haritası görüntülenebiliyor. Ankara ilçe ilçe koronavirüs risk haritası da gelen son verilere göre geçtiğimiz günlerde güncellendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaların ardından en çok vaka artışının görüldüğü illerden biri olan Ankara'nın son durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. İşte Ankara koronavirüs haritasında son durum..
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında illere göre korona virüs vaka sayısına yönelik açıklamalarda bulundu. Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il Gümüşhane olurken, en düşük olduğu ilin ise Kilis olduğu öğrenilirken İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer illerimizdeki günlük vaka sayıları ilgili de çarpıcı rakamlar ortaya çıktı. İşte Fahrettin Koca'nın açıkladığı iller ve günlük vaka sayıları.
Son 1 ayda Ankara'da günlük ortalama vaka sayısı 127, son 1 haftada günlük ortalama sayısı 155, Son 3 günde ortalama vaka sayısı 177.
İşte Ankara'dan gelen son dakika haberleri
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ANKARA’nın Sincan ilçesinde, 35 ekip, 96 personelle koronavirüse karşı tedbirler kapsamında maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştirildi.
Ankara Valiliği koordinasyonunda, Sincan’da koronavirüse karşı alınması gereken tedbirler ile yayaların maske kuralına uyup uymadıklarına ilişkin denetim gerçekleştirildi. Denetime, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden 46, İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan 20, İlçe Müftülüğü’nden 10, İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden 3, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden 6, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nden 3 ve ilçe belediyesinden 8 personel olmak üzere toplam 96 personel katıldı. Alışveriş merkezi, kafe ve restoranların yanı sıra vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde kurallara uyup uyulmadığı ve maske kullanıp kullanılmadığı kontrol edildi. Polis ekipleri maske kullanmayanlara idari para cezası kesti. Ayrıca, vatandaşların çoğunluğunun maske kullandığı görüldü.
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Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eş zamanlı maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştirildi.
Alınan bilgiye göre, Ankara Valiliği koordinasyonunda salgının kontrollü seyri için gerekli denetimler, il genelinde ilgili birimlerce aksatılmadan sürdürülüyor.
Bu kapsamda Sincan'da Kovid-19'a karşı alınması gereken tedbirler ile yayaların maske kuralına uyup uymadıkları denetlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğünden 46, İlçe Jandarma Komutanlığından 20, İlçe Müftülüğünden 10, İlçe Sağlık Müdürlüğünden 3, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden 6 personel ile zabıta ekiplerinin katıldığı denetimlerde, alışveriş merkezi, kafe ve restoranların yanı sıra cami, park, pazar yeri ve otobüs durakları gibi vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde kurallara uyup uyulmadığı ve maske kullanıp kullanılmadığı kontrol edildi.
Aynı anda polis ekipleri de yayaları denetleyerek, maskeyi düzgün takmaları konusunda uyardı. Maskesi olmayanlara ise idari para cezası kesildi. Vatandaşların çoğunluğunun maskeli oldukları ve sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.
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Ankara'da asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi
Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun olağanüstü toplantısında, asker uğurlamalarında açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesine, araç konvoyu oluşturulmasına, toplu uğurlama yapılmasına müsaade edilmemesi kararı alındı.
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Ankara'da asker uğurlamalarında açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesine, araç konvoyu oluşturulmasına ve toplu uğurlama yapılmasına kısıtlama getirildi.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüştü, yeni kararlar aldı.
Bazı yerlerde sokak veya köy düğünleri, kına, gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlerde gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığı ifade edilen açıklamada, bu nedenle bazı mahalle ve köylerin karantinaya alındığı hatırlatıldı.
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Son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal edilerek asker uğurlama tören ve eğlencelerin gerçekleştirildiğinin gözlendiği belirtilen açıklamada, asker uğurlamalarının başta askerlik yükümlüleri olmak üzere aynı ortamlarda bulunan vatandaşların sağlığını ve Türkiye'nin salgınla mücadelesindeki başarısını riske attığı kaydedildi.
Açıklamada yeni alındığı ifade edilen kararlara göre, kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan ve fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarında, açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesine, araç konvoyu oluşturulmasına, toplu uğurlama gibi etkinliklere hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek.
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Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının katılmasına izin verilecek ancak bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş ve benzeri kişilerin katıldığı toplu uğurlamalara müsaade edilmeyecek.
Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınacak.
Tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli işlemler başlatılacak.