Ankara koronavirüs risk haritası hangi renk? Ankara güncel risk haritası

ANKARA RİSK HARİTASI HANGİ RENK? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, risk haritası ile ilgili yaptığı son açıklamada ,’ Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla, ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek süreci yakından takip edeceğiz. Vaka, ağır hasta ve vefat sayılarını belli bir rakamın altına düşürmemiz gerekiyor. Aksi takdirde biz ülke içinde her yeri açsak, dünyayla irtibatımız kesik olacağı için bu bir anlam taşımaz.’ demişti. Koronavirüs risk haritası 20-26 Şubat tarihleri aralığı için yayımlanmıştı. Ankara bu haritada sarı renkte yani orta risk grubunda yer alıyordu.



GÜNCEL VAKA SAYILARI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en son 13-19 Mart arasında illere göre Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.



