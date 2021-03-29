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Haber Giriş: 29 Mart 2021 - 16:46 | 

Ankara koronavirüs risk haritası hangi renk? Ankara güncel risk haritası

Ankara risk haritası ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak gruplandırıldığı haritayı 1 Mart tarihinde paylaşmıştı. Bakan Koca en son 13-19 Mart arasında illere göre Kovid-19 vaka sayılarında hangi illerde artış olduğunu duyurdu. Peki Ankara risk haritası hangi renk? İşte detaylar

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Ankara koronavirüs risk haritası ile ilgili güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. İllerin risk gruplarına göre ayrılmasının Ankara orta riskli iller arasında yer almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yaptığı son açıklamada, ‘Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık.' demişti Bugün tüm Türkiye’nin gözü Beştepe’deki Kabine Toplantısı’na çevrildi. Toplantının ardından vaka sayılarına göre bir değişikliğin olup olmayacağı merak ediliyor. İşte detaylar…

2ANKARA RİSK HARİTASI HANGİ RENK

ANKARA RİSK HARİTASI HANGİ RENK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, risk haritası ile ilgili yaptığı son açıklamada ,’ Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla, ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek süreci yakından takip edeceğiz. Vaka, ağır hasta ve vefat sayılarını belli bir rakamın altına düşürmemiz gerekiyor. Aksi takdirde biz ülke içinde her yeri açsak, dünyayla irtibatımız kesik olacağı için bu bir anlam taşımaz.’ demişti. Koronavirüs risk haritası 20-26 Şubat tarihleri aralığı için yayımlanmıştı. Ankara bu haritada sarı renkte yani orta risk grubunda yer alıyordu.

GÜNCEL VAKA SAYILARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en son 13-19 Mart arasında illere göre Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

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Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 13-19 Mart'a ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99, İzmir'de 111,41 oldu.

Her 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller, Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova, en az vaka görülen iller de Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa olarak belirlendi.

İllerin her 100 bin kişide haftalık (13-19 Mart) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:

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"Şırnak (8,18), Siirt (14,2), Hakkari (15,69), Mardin (17,08), Şanlıurfa (18,3), Diyarbakır (18,78), Uşak (19,49), Muş (21,16), Bitlis (23,08), Van (27,41), Batman (28,54), Kars (30,53), Ağrı (41,46), Afyon (47,36), Bingöl (47,56), Denizli (49,38), Sivas (55,83), Kırşehir (61,31), Adana (61,58), Hatay (61,77), Tunceli (63,52), Manisa (64,66), Kahramanmaraş (67,37), Aydın (69,07), Burdur (72,26), Erzurum (72,4), Kırıkkale (73,91), Bayburt (74,47), Isparta (74,49), Bartın (76,89), Nevşehir (79,35), Elazığ (80,11), Mersin (80,7), Zonguldak (81,02), Karabük (84,15), Ardahan (86,31), Gaziantep (87,33), Karaman (89,44), Muğla (92,33), Yozgat (92,82), Düzce (95,28), Bursa (97,14), Bolu (100,38), Niğde (104,4), Gümüşhane (105,15), Iğdır (107,3), Ankara (107,99), Kütahya (111,33), İzmir (111,41), Artvin (113,86), Bilecik (114,3), Eskişehir (116,56), Antalya (119,18), Çankırı (122,64), Erzincan (124,13), Sakarya (124,49), Çorum (138,65), Malatya (140,54), Kırklareli (155,09), Tekirdağ (168,26), Adıyaman (169,81), Kocaeli (176,39), Amasya (194,04), Kayseri (196,07), Kastamonu (197,41), Osmaniye (198,52), Rize (202,41), Çanakkale (202,75), Aksaray (214,42), Edirne (219,49), Trabzon (246,95), Tokat (248,72), İstanbul (251,12), Konya (252,18), Kilis (258,42), Ordu (258,87), Yalova (275,31), Balıkesir (288,16), Sinop (309,06), Giresun (356,35), Samsun (508,97)."

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