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Haber Giriş: 11 Kasım 2020 - 15:32 | 

Ankara Koronavirüs haritasında son durum: İlçe ilçe Ankara koronavirüs risk haritası

Ankara'da yaşayan vatandaşlar kentlerindeki koronavirüs haritasındaki son durumu merak ediyorlar. İlçelerdeki son durum Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan risk haritasında güncellendi. Peki Ankara'nın hangi ilçeleri daha riskli? İşte Ankara'da alınan son önlemler ve Koronavirüs haritasındaki risk durumu

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Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 09.11.2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72. maddelerine göre, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.

Covid­19 salgını tüm ülkelerde etkisini göstermeye devam etmekte ve vaka sayılarında ciddi artışlar yaşanmaktadır. Özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme görülmekte olup kişilerin toplu olarak bir araya gelmelerini önlemeye yönelik birçok Avrupa ülkesinde tedbir kararları alınmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Bilindiği üzere 26 Ağustos tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda Valiliğimizce; sağlık ve güvenlik personeli hariç, 30.08.2020 tarihinden itibaren hamile ve kronik hastalığı olanların idari izinli sayılması ve 10 yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personelin ikinci bir emre kadar evden çalışmaları uygun görülmüş bunun yanı sıra 11.09.2020 tarihinde ilimizdeki kamu kurumlarının çalışma saatlerinde değişikliklere gidilmiş olup kurumların mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde belirlenmiştir.

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Ankara'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstündekilerin 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi.

Başkentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindekilerin 10.00 ile 16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi.

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Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararlar aldı.

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Toplantı sonrası yapılan açıklamada, 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verildiği kaydedildi.

Kararda, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan, kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak

doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri ve benzeri olmak üzere kamu görevlileri ile işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının söz konusu kısıtlamadan muaf tutulacakları ifade edildi.

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Kaymakamların ve ilgili kurumların gerekli hassasiyeti göstererek alınan kararların eksiksiz şekilde uygulanması istenilen açıklamada, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildiği vurgulandı.

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Ankara Valiliği OSB'lerin mesai saatlerinde düzenleme yapıldığını duyurdu

Başkentte, faaliyet gösteren organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarında 16 Kasım'dan itibaren 07.00-16.00 saatlerinde mesai yürütülecek.

Ankara Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılımının azaltılması amacıyla organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildiğini bildirdi.

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Valilikten yapılan açıklamada, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüştüğü, bazı kararlar aldığı belirtildi.

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Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda 30 Ağustos'tan itibaren sağlık ve güvenlik personeli hariç, hamile ve kronik hastalığı olanların idari izinli sayılması ve 10 yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personelin ikinci bir emre kadar evden çalışmaları uygun görüldüğü anımsatılan açıklamada, 11 Eylül'den itibaren de mesai saatlerinin 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 olarak dört farklı şekilde uygulandığı hatırlatıldı.

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Buna ilave olarak salgının yayılmasının azaltılması amacıyla Ankara'da faaliyet gösteren organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşları için 16 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere mesai saatlerinin 07.00- 16.00 olarak düzenlenmesine karar verildiğini kaydedildi.

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