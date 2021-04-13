Ankara iftar ve sahur vakitleri.. Ankara'da ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte Ankara 2021 Ramazan imsakiyesi
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan sağlık ve şükür ayı ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak.. Müslümanlar ramazan ayı boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Ankara iftar ve sahur vakitleri kentte yaşayan vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri tarafından yayınlanan 2021 ramazan imsakiyesine göre Ankara'da ilk sahur 13 Nisan 04:38'de ilk iftar ise 19:31'de açılacak.. İşte Ankara iftar ve sahur vakitleri
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Ramazanın ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak.
Yarın, ilk imsak saat 03.53'te Iğdır'da yaşanacak, ilk iftar da 18.45'te Hakkari'de açılacak.
Ramazanın ilk günü son imsak saat 05.05'te İzmir'de olacak, son iftar ise saat 19.59'da Edirne'de yapılacak.
İlk gün Sinop'ta 15 saat 3 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 39 dakikayla en kısa oruç tutulacak.