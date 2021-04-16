Ankara sahur vakti 2021: Ankara'da sahur saat kaçta? 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Ankara iftar ve imsak saatleri

Ankara iftar vakti 2021 yılında yoğun ilgi görüyor. Ankara iftar ve sahur saatleri, oruç tutan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan orucu bu yıl nisan ve mayıs aylarında tutuluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye bilgilerine göre Müslümanlar bu ibadeti yerine getiriyorlar. 17 Nisan Ankara imsak saati 04.31 ve iftar saati 19:35 olarak açıklandı. İşte Ankara İmsakiyesi



