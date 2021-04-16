Ankara sahur vakti 2021: Ankara'da sahur saat kaçta? 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Ankara iftar ve imsak saatleri
Ankara iftar vakitleri, Diyanet tarafından açıklandı. Mübarek ramazan ayında oruç ibadetlerini idrak edenler, 2021 Ramazan İmsakiyesi'nde yer alan bilgilere göre, oruçlarını açacak. Müslümanlar bu tarihte farz olan oruç ibadetini yerine getirmeye başladılar. İmsak vaktinden itibaren oruca başlayanlar iftar saatine kadar orucu bozan durumlardan uzak duruyorlar. Peki, Ankara'da iftar saat kaçta ve ezan ne zaman okunacak? İşte, 17 Nisan Ankara'da iftar ve sahur vakitleri ile ilgili ayrıntılar.
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Ankara iftar vakti 2021 yılında yoğun ilgi görüyor. Ankara iftar ve sahur saatleri, oruç tutan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan orucu bu yıl nisan ve mayıs aylarında tutuluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye bilgilerine göre Müslümanlar bu ibadeti yerine getiriyorlar. 17 Nisan Ankara imsak saati 04.31 ve iftar saati 19:35 olarak açıklandı. İşte Ankara İmsakiyesi
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Ankara iftar saati 19:34 olarak açıklandı. İmsak saati ise 04:31 olacak.