Ankara iftar vakti 2021: Ankara iftar ve sahur saati kaçta? 2021 Ramazan İmsakiyesi ile iftar ve imsak vakitleri

Ankara iftar vakti 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Müslümanlar her yıl ramazan ayı içerisinde farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. 11 ayın sultanı bu sene 13 Nisan’da başladı. Oruç ibadetini yerine getirenler imsak vaktinden iftar saatine kadar orucu bozan durumlardan uzak duruyorlar. Ankara iftar vakti 22 Nisan’da 19:40 olarak açıklandı. İşte sahur ve iftar saatleri



