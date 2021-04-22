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Haber Giriş: 22 Nisan 2021 - 18:34 | 

Ankara iftar vakti 2021: Ankara iftar ve sahur saati kaçta? 2021 Ramazan İmsakiyesi ile iftar ve imsak vakitleri

Ankara iftar vakti Diyanet tarafından açıklandı. Oruç ibadetlerini idrak edenler, iftar hazırlıklarına başlarken Ankara iftar saatine yoğunlaştı. Ramazan ayı 2021 yılında nisan ve mayıs aylarında idrak ediliyor. Müslümanlar oruç tutmaya 13 Nisan tarihinde başladılar. Son oruç ise bayram arefesinde tutulacak. Gözler şimdi 22 Nisan Ankara iftar saatinde. Peki, Ankara iftar ve sahur saati kaçta? İşte, 2021 Ramazan İmsakiyesi ile iftar ve imsak vakitleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

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1

Ankara iftar vakti 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Müslümanlar her yıl ramazan ayı içerisinde farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. 11 ayın sultanı bu sene 13 Nisan’da başladı. Oruç ibadetini yerine getirenler imsak vaktinden iftar saatine kadar orucu bozan durumlardan uzak duruyorlar. Ankara iftar vakti 22 Nisan’da 19:40 olarak açıklandı. İşte sahur ve iftar saatleri

2ANKARA İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

ANKARA İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Ankara iftar vakti 22 Nisan’da 19:40 olacak. İmsak saati ise 04:20 olarak açıklandı.

23 Nisan Ankara iftar vakti: 19:41 imsak saati: 04:18

GünTarihİmsak (Sahur)SabahÖğleİkindiAkşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:3806:0712:5416:3519:3120:54*
214.04.202104:3606:0612:5416:3519:3220:56
315.04.202104:3406:0412:5416:3619:3320:57
416.04.202104:3306:0312:5316:3619:3420:58
517.04.202104:3106:0112:5316:3619:3521:00
618.04.202104:2906:0012:5316:3719:3621:01
719.04.202104:2705:5812:5316:3719:3721:02
820.04.202104:2505:5712:5316:3719:3821:04
921.04.202104:2305:5512:5216:3719:3921:05
1022.04.202104:2205:5412:5216:3819:4021:07
1123.04.202104:2005:5312:5216:3819:4121:08
1224.04.202104:1805:5112:5216:3819:4221:09
1325.04.202104:1605:5012:5216:3819:4421:11
1426.04.202104:1405:4812:5116:3919:4521:12
1527.04.202104:1305:4712:5116:3919:4621:14
1628.04.202104:1105:4612:5116:3919:4721:15
1729.04.202104:0905:4412:5116:3919:4821:16
1830.04.202104:0705:4312:5116:4019:4921:18
1901.05.202104:0605:4212:5116:4019:5021:19
2002.05.202104:0405:4112:5116:4019:5121:21
2103.05.202104:0205:3912:5116:4119:5221:22
2204.05.202104:0105:3812:5016:4119:5321:23
2305.05.202103:5905:3712:5016:4119:5421:25
2406.05.202103:5705:3612:5016:4119:5521:26
2507.05.202103:5605:3512:5016:4219:5621:28
2608.05.202103:5405:3412:5016:4219:5721:29**
2709.05.202103:5205:3312:5016:4219:5821:31
2810.05.202103:5105:3212:5016:4219:5921:32
2911.05.202103:4905:3112:5016:4319:5921:34
3012.05.202103:4805:3012:5016:4320:0021:35

3

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