ANKARA İFTAR SAATİ: Ankara 2022 Ramazan imsakiyesi... Ankara'da iftar ve sahur saat kaçta? İşte ilk iftar ve sahur vakitleri

Ankara’da yaşayan vatandaşlar ilk sahur ve iftar saatini araştırmaya başladılar. İlk sahur 1 Nisan’ı 2 Nisan’a bağlayan gece yapılacak. Müslümanlar ramazan ayının ilk orucunu 2 Nisan Cumartesi günü tutacaklar. 2 Nisan akşam ezanı saatinde de oruç açılacak ve iftar yapılacak. İşte Ankara imsak ve iftar saatleri
Ankara’da ilk sahur için imsak vakti 04:59, iftar saati ise 19:20 olacak. İşte Ankara Ramazan İmsakiyesi
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|2 Nisan 2022 Cumartesi
|04:59
|06:25
|12:57
|16:31
|19:20
|20:40
|3 Nisan 2022 Pazar
|04:57
|06:23
|12:57
|16:32
|19:21
|20:41
|4 Nisan 2022 Pazartesi
|04:55
|06:22
|12:57
|16:32
|19:22
|20:43
|5 Nisan 2022 Salı
|04:53
|06:20
|12:56
|16:32
|19:23
|20:44
|6 Nisan 2022 Çarşamba
|04:51
|06:18
|12:56
|16:33
|19:24
|20:45
|7 Nisan 2022 Perşembe
|04:50
|06:17
|12:56
|16:33
|19:25
|20:46
|8 Nisan 2022 Cuma
|04:48
|06:15
|12:56
|16:33
|19:26
|20:48
|9 Nisan 2022 Cumartesi
|04:46
|06:14
|12:55
|16:34
|19:27
|20:49
|10 Nisan 2022 Pazar
|04:44
|06:12
|12:55
|16:34
|19:28
|20:50
|11 Nisan 2022 Pazartesi
|04:42
|06:11
|12:55
|16:34
|19:29
|20:52
|12 Nisan 2022 Salı
|04:40
|06:09
|12:55
|16:35
|19:30
|20:53
|13 Nisan 2022 Çarşamba
|04:39
|06:07
|12:54
|16:35
|19:31
|20:54
|14 Nisan 2022 Perşembe
|04:37
|06:06
|12:54
|16:35
|19:32
|20:55
|15 Nisan 2022 Cuma
|04:35
|06:04
|12:54
|16:36
|19:33
|20:57
|16 Nisan 2022 Cumartesi
|04:33
|06:03
|12:54
|16:36
|19:34
|20:58
|17 Nisan 2022 Pazar
|04:31
|06:01
|12:53
|16:36
|19:35
|20:59
|18 Nisan 2022 Pazartesi
|04:29
|06:00
|12:53
|16:36
|19:36
|21:01
|19 Nisan 2022 Salı
|04:27
|05:59
|12:53
|16:37
|19:37
|21:02
|20 Nisan 2022 Çarşamba
|04:26
|05:57
|12:53
|16:37
|19:38
|21:03
|21 Nisan 2022 Perşembe
|04:24
|05:56
|12:52
|16:37
|19:39
|21:05
|22 Nisan 2022 Cuma
|04:22
|05:54
|12:52
|16:38
|19:40
|21:06
|23 Nisan 2022 Cumartesi
|04:20
|05:53
|12:52
|16:38
|19:41
|21:08
|24 Nisan 2022 Pazar
|04:18
|05:51
|12:52
|16:38
|19:42
|21:09
|25 Nisan 2022 Pazartesi
|04:17
|05:50
|12:52
|16:38
|19:43
|21:10
|26 Nisan 2022 Salı
|04:15
|05:49
|12:51
|16:39
|19:44
|21:12
|27 Nisan 2022 Çarşamba
|04:13
|05:47
|12:51
|16:39
|19:45
|21:13
|28 Nisan 2022 Perşembe
|04:11
|05:46
|12:51
|16:39
|19:46
|21:15
|29 Nisan 2022 Cuma
|04:10
|05:45
|12:51
|16:39
|19:47
|21:16
|30 Nisan 2022 Cumartesi
|04:08
|05:44
|12:51
|16:40
|19:48
|21:17
|1 Mayıs 2022 Pazar
|04:06
|05:42
|12:51
|16:40
|19:49
|21:19
Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.
Zilhicce ayında ve Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir?
Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.
Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).