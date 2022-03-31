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ANKARA İFTAR SAATİ: Ankara 2022 Ramazan imsakiyesi... Ankara'da iftar ve sahur saat kaçta? İşte ilk iftar ve sahur vakitleri

#Ramazan İmsakiyesi#Ramazan#İlk İftar

Ankara İmsakiyesi, ramazan ayına sayılı günler kala yoğun ilgi görüyor. Farz olan oruç ibadeti her sene mübarek ramazan ayında yerine getiriliyor. Müslümanlar birlik ve beraberlik içerisinde iftarlarını yapıyorlar. Oruç, sahur ve iftar vakti arasında tutuluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından iftar ve sahur saatleri yayımlandı. Peki, Ankara’da ilk sahur ve iftar vakti ne zaman, saat kaçta?

1/5ANKARA İFTAR SAATİ: Ankara 2022 Ramazan imsakiyesi... Ankarada iftar ve sahur saat kaçta İşte ilk iftar ve sahur vakitleri

Ankara’da yaşayan vatandaşlar ilk sahur ve iftar saatini araştırmaya başladılar. İlk sahur 1 Nisan’ı 2 Nisan’a bağlayan gece yapılacak. Müslümanlar ramazan ayının ilk orucunu 2 Nisan Cumartesi günü tutacaklar. 2 Nisan akşam ezanı saatinde de oruç açılacak ve iftar yapılacak. İşte Ankara imsak ve iftar saatleri

2/5ANKARA İLK SAHUR VE İFTAR VAKTİ NE ZAMAN

ANKARA İLK SAHUR VE İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Ankara’da ilk sahur için imsak vakti 04:59, iftar saati ise 19:20 olacak. İşte Ankara Ramazan İmsakiyesi

3/5ANKARA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

ANKARA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
2 Nisan 2022 Cumartesi04:5906:2512:5716:3119:2020:40
3 Nisan 2022 Pazar04:5706:2312:5716:3219:2120:41
4 Nisan 2022 Pazartesi04:5506:2212:5716:3219:2220:43
5 Nisan 2022 Salı04:5306:2012:5616:3219:2320:44
6 Nisan 2022 Çarşamba04:5106:1812:5616:3319:2420:45
7 Nisan 2022 Perşembe04:5006:1712:5616:3319:2520:46
8 Nisan 2022 Cuma04:4806:1512:5616:3319:2620:48
9 Nisan 2022 Cumartesi04:4606:1412:5516:3419:2720:49
10 Nisan 2022 Pazar04:4406:1212:5516:3419:2820:50
11 Nisan 2022 Pazartesi04:4206:1112:5516:3419:2920:52
12 Nisan 2022 Salı04:4006:0912:5516:3519:3020:53
13 Nisan 2022 Çarşamba04:3906:0712:5416:3519:3120:54
14 Nisan 2022 Perşembe04:3706:0612:5416:3519:3220:55
15 Nisan 2022 Cuma04:3506:0412:5416:3619:3320:57
16 Nisan 2022 Cumartesi04:3306:0312:5416:3619:3420:58
17 Nisan 2022 Pazar04:3106:0112:5316:3619:3520:59
18 Nisan 2022 Pazartesi04:2906:0012:5316:3619:3621:01
19 Nisan 2022 Salı04:2705:5912:5316:3719:3721:02
20 Nisan 2022 Çarşamba04:2605:5712:5316:3719:3821:03
21 Nisan 2022 Perşembe04:2405:5612:5216:3719:3921:05
22 Nisan 2022 Cuma04:2205:5412:5216:3819:4021:06
23 Nisan 2022 Cumartesi04:2005:5312:5216:3819:4121:08
24 Nisan 2022 Pazar04:1805:5112:5216:3819:4221:09
25 Nisan 2022 Pazartesi04:1705:5012:5216:3819:4321:10
26 Nisan 2022 Salı04:1505:4912:5116:3919:4421:12
27 Nisan 2022 Çarşamba04:1305:4712:5116:3919:4521:13
28 Nisan 2022 Perşembe04:1105:4612:5116:3919:4621:15
29 Nisan 2022 Cuma04:1005:4512:5116:3919:4721:16
30 Nisan 2022 Cumartesi04:0805:4412:5116:4019:4821:17
1 Mayıs 2022 Pazar04:0605:4212:5116:4019:4921:19

4/5ANKARA İFTAR SAATİ: Ankara 2022 Ramazan imsakiyesi... Ankarada iftar ve sahur saat kaçta İşte ilk iftar ve sahur vakitleri

Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

5/5ANKARA İFTAR SAATİ: Ankara 2022 Ramazan imsakiyesi... Ankarada iftar ve sahur saat kaçta İşte ilk iftar ve sahur vakitleri

Zilhicce ayında ve Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).

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#Ramazan İmsakiyesi#Ramazan#İlk İftar