Ankara, Hatay, Gaziantep’te okullar açılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MEB açıklama yaptı
Okulların açılış tarihi ve yüz yüze eğitimin nasıl olacağı ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada illerin bulunduğu risk gruplarına göre alınan kararlara değinildi. Ankara, Hatay ve Gaziantep’te yaşayan vatandaşların okullar açılıp açılmayacağını araştırmaya başladılar. İşte Ankara, Hatay ve Gaziantep hakkında yapılan açıklamalar
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Ankara, Hatay ve Gaziantep’te yaşayan vatandaşlar okulların açılıp açılmayacağını araştırmaya başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ‘2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanacak.’ denildi. Gaziantep, Ankara ve Hatay ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacak iller arasında yer alıyorlar.
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ANKARA, HATAY, GAZİANTEP’TE OKULLAR AÇILACAK MI?
Ankara, Hatay ve Gaziantep orta riskli iller arasında bulunuyorlar.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, ‘Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacaktır.’ dedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ‘2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanacak.’ denildi.
Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacak.
Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak.
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Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;
Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,
İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün,
Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün
Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,
Lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,
Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacaktır.