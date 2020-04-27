Deprem haberlerinde son dakika gelişmeleri: Ankara'da deprem mi oldu? Son depremler verileri
Deprem haberlerinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Türkiye yeni haftaya deprem haberiyle uyandı. Başkent Ankara’da ve Girit Adası'nda meydana gelen depremin sosyal medyada da konuşulması ardından ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ gibi sorularının yanı sıra son depremler verilerine yanıt aranıyor. İşte Ankara- Girit depreminin ayrıntıları, Kandilli ve AFAD son depremler verileri….
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Son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. Bu kez deprem haberi İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Ankara’dan geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.27'de Akyurt ilçesinde 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Kırıkkale ve Çankırı’da da hissedilen deprem, kısa süreliğine paniğe neden oldu. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileriyle Ordu depremi hakkında bilgiler ve 12 Nisan tarihli son depremler verileri...
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GİRİT ADASINDA DEPREM
Girit Adası açıklarında deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 3.0.0 olarak açıklandı. TSİ 02.54'te meydana gelen depremin, yerin 4.6 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
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Çeşitli bölgelerde ve illerde yaşanan deprem haberlerinin yanı sıra uzmanların 'büyük Marmara depremi' öngörülerine yönelik açıklamaları nedeniyle panik olan vatandaşlar, sık sık 'deprem mi oldu, nerede deprem oldu?' gibi sorularına yanıt bulabilmek amacıyla Kandilli ve AFAD'ın son depremler verilerini inceliyor.
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün.