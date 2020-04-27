Deprem haberlerinde son dakika gelişmeleri: Ankara'da deprem mi oldu? Son depremler verileri

Son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. Bu kez deprem haberi İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Ankara’dan geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.27'de Akyurt ilçesinde 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Kırıkkale ve Çankırı’da da hissedilen deprem, kısa süreliğine paniğe neden oldu. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileriyle Ordu depremi hakkında bilgiler ve 12 Nisan tarihli son depremler verileri...