Ankara barajlarında doluluk oranı yüzde kaç? İşte yapılan son ölçümlerden gelen sonuç

Öztürk, "Başkentin çevresinde bulunan ve kente içme suyu sağlayan barajların aktif doluluk oranlarında gözle görülür şekilde düşüş yaşanıyor. Bu nedenle bir kez daha 'Suyumuzu tasarruflu kullanalım.' çağrımı yineliyorum. Suyun her damlası çok kıymetli, onun için de lütfen suyumuzu tüketirken her zamankinden daha özenli olalım. Vatandaşlarımızın bu uyarılarımızı dikkate almalarını özellikle rica ediyorum." diye konuştu.