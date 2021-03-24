Ankara barajlarında doluluk oranı nedir? İşte DSİ'den yapılan son açıklama

"Ankara'nın 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan ve DSİ tarafından inşa edilen Gerede Sistemi ile Bolu ili Gerede Havzası'ndaki sular, Işıklı Regülatörü ve 31,6 kilometre uzunluğundaki Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli ile Çamlıdere Barajı'na cazibeli olarak aktarılmaktadır. Söz konusu tesisle Ankara'ya yılda ortalama 226 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edilmesi planlanmış olup şu ana kadar Çamlıdere Barajı'na yaklaşık 170 milyon metreküp içme ve kullanma suyu aktarılmıştır. Ayrıca Ankara'ya Kesikköprü Barajı'ndan pompajla su alma imkanı da vardır."