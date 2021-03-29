Ankara barajlarında doluluk oranı nedir? Ankara'nın kaç günlük suyu kaldı? İşte son açıklama

Ankara'da içme ve kullanma suyu sağlayan barajlarda kente 120 gün yetecek su bulunuyor. Son dönemdeki yağışlar, barajlara 10 günlük su bıraktı. Ankara'daki barajlarda 2 Ocak'ta yapılan ölçümlerde 110 günlük olarak hesaplanan kalan su miktarı, son günlerde düşen yağışlarla küçük oranda arttı. Bu dönemdeki yağışların ardından 24 Mart'ta elde edilen verilere göre su miktarında 10 günlük artış yaşandı. Kente su sağlayan barajlarda 24 Mart 2019'da yüzde 22,90, 24 Mart 2020'de yüzde 20,40 olarak ölçülen aktif doluluk oranı, bu yıl 24 Mart'ta yüzde 10,29 olarak kayıtlara geçti.