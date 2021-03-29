Ankara barajlarında doluluk oranı nedir? Ankara'nın kaç günlük suyu kaldı? İşte son açıklama
Ankara'da bu yıl yaşanan kuraklığın geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarla alarm seviyesine geldiği belirtilmiş son iki haftadaki yağışların ardından barajlardaki su seviyesi az da olsa artış göstermişti. Kentte yaşayan vatandaşlar Ankara'nın kaç günlük suyunun kaldığını ve barajlardaki doluluk oranını merak ediyorlar. ASKİ'den konu hakkında açıklama yapıldı. İşte Ankara barajlarında son durum
Ankara'da içme ve kullanma suyu sağlayan barajlarda kente 120 gün yetecek su bulunuyor. Son dönemdeki yağışlar, barajlara 10 günlük su bıraktı. Ankara'daki barajlarda 2 Ocak'ta yapılan ölçümlerde 110 günlük olarak hesaplanan kalan su miktarı, son günlerde düşen yağışlarla küçük oranda arttı. Bu dönemdeki yağışların ardından 24 Mart'ta elde edilen verilere göre su miktarında 10 günlük artış yaşandı. Kente su sağlayan barajlarda 24 Mart 2019'da yüzde 22,90, 24 Mart 2020'de yüzde 20,40 olarak ölçülen aktif doluluk oranı, bu yıl 24 Mart'ta yüzde 10,29 olarak kayıtlara geçti.
SALGIN DÖNEMİNDE KONUTLARDA SU TÜKETİMİ ARTTI
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, konutlarda su tüketimini artırdı. Konut tipi su aboneleri 2019 yılında 213 milyon metreküp su tüketirken Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı 2020 yılında bu miktar 237 milyon metreküpe yükseldi.
Kurtboğazı Barajı'nda AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, başkente su sağlayan 11 barajın olduğunu anımsattı.
Kentte son zamanlarda etkili olan yağışların barajlardaki doluluk oranını olumlu etkilediğini belirten Öztürk, "Barajlarımıza son 3 gün içinde yaklaşık 20 milyon metreküp su aldık. Yağan kar etkili oldu. Yani o 110 gün dediğimiz kalan su miktarı, şu anda 120 günlere taşınmış durumdadır." diye konuştu.
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