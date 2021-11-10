Anıtkabir saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? 10 Kasım anıtkabir ziyaret saatleri
Anıtkabir ziyaret saatleri ve açılış kapanış zamanı,10 KasımAtatürk'ü Anma Günü dolayısı ile yeniden gündeme geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'üncü yılında, Anıtkabir'de resmi törenle anılacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgi ve minnet duygusu ile Anıtkabir vatandaşlar tarafından da ziyaret edilecek. Aylara göre ziyaret saatleri değişiklik gösteren Anıtkabir'de anma törenleri yapılacak. Peki, 10 Kasım'da Anıtkabir saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor? İşte, Anıtkabir ziyaret saatleri hakkında bilgiler.
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Anıtkabir, 10 Kasım'da ziyaretçi akınına uğrayacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde Anıtkabir ziyaretinde bulunmak isteyenler, Anıtkabir açılış ve kapanış saatlerine odaklandı. Bugün Başkentteki tören Anıtkabir'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aslanlı Yolun başladığı merdivenlerin önündeki alanda saat 08.45'te başlayacak. Ardından ise ziyaretçiler içeri alınacak. Anıtkabir 01 Kasım - 31 Ocak tarihleri arasında saat 09:00'da ziyarete açılarak 16:00'da kapanıyor.
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ANITKABİR'İN ZİYARETE AÇIK OLDUĞU SAATLER
AÇILIŞ
KAPANIŞ
01 Şubat - 14 Mayıs
09:00
16:30
15 Mayıs - 31 Ekim
09:00
17:00
01 Kasım - 31 Ocak
09:00
16:00
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ANITKABİR’İN TARİHÇESİ
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 15 nci yılında hastalığı ağırlaşarak, 10 Kasım 1938 ' de Dolmabahçe Sarayı' nda ebediyete intikal etmiştir. Atatürk kendisi için bir mezar yaptırmadığı gibi, gömüleceği yer içinde vasiyette bulunmamıştı.
1923 yılında bir sohbet sırasında Atatürk; "Elbet birgün öleceğim, beni Çankaya' ya gömer, hatıramı yaşatırsınız" demiş ve "Beni milletim nereye isterse oraya gömsün. Fakat benim hatıralarımın yaşayacağı yer Çankaya olacaktır" diye eklemiştir.Türk Ulusunun O' na karşı duyulan büyük saygı ve minnettarlığının bir ifadesi olan Anıtkabir, Türkiye Cumhuriyeti' nin en anlamlı eseridir.
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Aslanlı Yol'un ilginç özelliği
Ziyaretçiler Atatürk'ün mozolesine çıkmadan önce 262 metre uzunluğundaki Aslanlı Yol'dan geçiyor.
Yol, aralarında 5'er santimetre boşluk bulunan asimetrik döşenmiş taşlardan oluşuyor. Yolun asimetrik taşlarla döşenmesinin amacı ziyaretçilerin yere bakarak yürümesini ve Atatürk'ün mozolesine başları önde eğik, saygıyla çıkmalarını sağlamak olarak belirtiliyor.
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Yolun iki tarafına dikilen Virginia ardıçları ise şehrin görüntüsünü kapatıp gelenleri ziyarete hazırlıyor. Yoldaki 24 aslan, 24 Türk Oğuz boyunu simgeliyor. Türk tarihinde güç ve temsili simgeleyen aslanların oturur durumda tasvir edilmesi ise Türk milletinin barışa verdiği önemi gösteriyor.