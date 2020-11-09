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Haber Giriş: 09 Kasım 2020 - 11:49 | 

Anıtkabir saat kaçta açılıyor? Anıtkabir ziyaret saatleri (açılış-kapanış)

1938 yılında aramızdan ayrılan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü öncesinde en çok araştırılan konulardan biri de Anıtkabir ziyaret saatleri oldu. 10 Kasım’da Atatürk’ün anıt mezarını ziyaret etmek isteyenler, Anıtkabir açılış-kapanış saatini merak ediyor. Peki, Anıtkabir saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte Anıtkabir açılış-kapanış saatleri…

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Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü, vefat saati olan 09.05’te Türkiye’nin dört bir yanında hatırlatılıyor. 10 Kasım anma töreni dahilinde, sabah saatlerinde düzenlenen resmi törenin ardından Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açılıyor.

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Anıtkabir ziyaret saatleri 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs ve 10 Kasım gibi Türk tarihinde önemli bir yeri olan günlerde değişiklik gösterebiliyor.

3ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ
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ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ

ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ

AÇILIŞ

KAPANIŞ

01 Şubat - 14 Mayıs

09:00

16:30

15 Mayıs - 31 Ekim

09:00

17:00

01 Kasım - 31 Ocak

09:00

16:00

4Atatürkün naaşı 10 Kasım 1953te Anıtkabire nakledildi
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Atatürk'ün naaşı 10 Kasım 1953'te Anıtkabir'e nakledildi

Atatürk'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, Dolmabahçe Sarayı büyük tören salonunda bir katafalk üzerine yerleştirilerek 3 gün süreyle milletin ziyaretine bırakıldı.

Cenaze, daha sonra 20 Kasım 1938'de Ankara'ya getirildi ve 21 Kasım 1938'de büyük törenle Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. Cenaze törenine bütün dünya devletleri özel temsilciler gönderdi. Törende, Çanakkale'de ve diğer muharebelerde Atatürk'e karşı savaşmış yabancı generaller de yer aldı.Atatürk'ün naaşı, ölümünün 15'inci yılı olan 10 Kasım 1953'te Anıtkabir'e nakledildi.

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