Anıtkabir saat kaçta açılıyor? Anıtkabir ziyaret saatleri (açılış-kapanış)
1938 yılında aramızdan ayrılan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü öncesinde en çok araştırılan konulardan biri de Anıtkabir ziyaret saatleri oldu. 10 Kasım’da Atatürk’ün anıt mezarını ziyaret etmek isteyenler, Anıtkabir açılış-kapanış saatini merak ediyor. Peki, Anıtkabir saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte Anıtkabir açılış-kapanış saatleri…
Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü, vefat saati olan 09.05’te Türkiye’nin dört bir yanında hatırlatılıyor. 10 Kasım anma töreni dahilinde, sabah saatlerinde düzenlenen resmi törenin ardından Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açılıyor.
ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ
ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ
AÇILIŞ
KAPANIŞ
01 Şubat - 14 Mayıs
09:00
16:30
15 Mayıs - 31 Ekim
09:00
17:00
01 Kasım - 31 Ocak
09:00
16:00