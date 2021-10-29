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Haber Giriş: 29 Ekim 2021 - 09:41 | 

Anıtkabir saat kaça kadar açık? İşte Anıtkabir ziyaret saatleri

Ulu Önder Atatürk' ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir, özellikle milli bayramlarda ziyaretçi akınına uğruyor. Cumhuriyet’in kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim’de Anıtkabir ziyaretinde bulunmak isteyenler saat araştırması yapıyor. Peki, Anıtkabir saat kaça kadar açık? İşte Anıtkabir ziyaret saatleri

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Anıtkabir ziyaret saatleri aylara göre değişiklik gösteriyor. Ancak saat aralığı 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs ve 10 Kasım gibi Türk tarihinin önemli günlerinden değişiklik gösterebiliyor.

2ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ

ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ

 

ANITKABİR'İN ZİYARETE AÇIK OLDUĞU SAATLER

 

AÇILIŞ

KAPANIŞ

01 Şubat - 14 Mayıs

09:00

16:30

15 Mayıs - 31 Ekim

09:00

17:00

01 Kasım - 31 Ocak

09:00

16:00

 

3ANITKABİR’İN TARİHÇESİ

ANITKABİR’İN TARİHÇESİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 15 nci yılında hastalığı ağırlaşarak, 10 Kasım 1938 ' de Dolmabahçe Sarayı' nda ebediyete intikal etmiştir. Atatürk kendisi için bir mezar yaptırmadığı gibi, gömüleceği yer içinde vasiyette bulunmamıştı.

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1923 yılında bir sohbet sırasında Atatürk; "Elbet birgün öleceğim, beni Çankaya' ya gömer, hatıramı yaşatırsınız" demiş ve "Beni milletim nereye isterse oraya gömsün. Fakat benim hatıralarımın yaşayacağı yer Çankaya olacaktır" diye eklemiştir.Türk Ulusunun O' na karşı duyulan büyük saygı ve minnettarlığının bir ifadesi olan Anıtkabir, Türkiye Cumhuriyeti' nin en anlamlı eseridir.

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