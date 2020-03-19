Anıl Altan'ın annesinden duygusal sözler: Ne zaman kavuşacağımız belli değil, beni unutmayın!

Salgından korunmak için evden dışarı çıkmayan, bu nedenle de torunlarını görmeye gidemeyen babaanne Deniz Berna Altan, üzüntüsünü sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla dile getirdi.
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Deniz Berna Altan, ikizleri kucağına aldığı karenin altına şu notu düştü:
"Allah kimseyi sevdiklerinden ayrı bırakmasın. Daha o güzel gözlerinizi dünyaya açmadan evvel sizinle olmaya başladım. Annenizin karnında sizi öptüm kokladım. Bir senedir sizden ayrı olduğum sayılı günler dışında,o mis kokunuzla can buldum."
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"Şimdi ise ne zaman kavuşacağımız bile belli değil. Size sevgimi anlatacak kelime yok. Cimciklerim, enerji toplarım, minik kuzu kulaklarım, can parelerim, pofuduk tavşanlarım beni unutmayın olur mu?"