Anıl Altan'dan Pelin Akil'e 34. yaş partisi : İyi ki seni her gün yaşayabiliyorum

"Akşam saatleri dışında 1 gün bile gündüz tv açmadık, tabletimiz zaten yok, telefon bazen alıp götürüyor bizi ama o da çocukların yanındayken değil, yapacak şey yok dediğimiz an aslında yapacak bir sürü şeyin olduğunu keşfettiğimiz zamanlar. Bu şahane pastamın mimarı biricik canım kocam, iki gün uğraştı ve ne keyifliydi mutfakta, iyi ki varsın sevgilim. İyi ki “biz”. Mis kokulu kızlarımla da geçirdiğim ilk doğum günüm, annem de yanımda, daha ne isterim şükür. en özeli, en mutlusu... Daha nicelerine.Hep yan yana can cana sağlıkla kalalım."