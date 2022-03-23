Ani bebek ölümü sendromu nedir? Ani bebek ölümü nedenleri

Halk arasından "beşik ölümü" olarak bilinen ani bebek ölümü sendromu, bir hastalığı olmayan bebeğin yatakta nedensiz olarak ölü olarak bulunmasıdır. Ani Bebek Ölümü Sendromu, daha önce herhangi bir sağlık problemi saptanmayan 1 yaşın altındaki bebeklerin beklenmeyen, sebebi açıklanamayan ölümünü tanımlar.
Ani bebek ölümü sendromu veya beşik ölümü 1-12 ay arası bebeklerde herhangi bir hastalık ve fiziksel sebep olmaksızın görülebiliyor.
Kesin nedeni belirlenememiştir ancak bu bebeklerde beyin kökündeki uyku uyanıklık durumunu, kalp damar sistemi ve solunum sistemini denetleyen merkezlerde problem olduğunu düşündüren bulgular saptanmıştır. Bir nedenle vücutta oksijen düzeyi azalıp, karbondioksit düzeyinde artış olduğunda uyanamazlar ve ani ölüm meydana gelir.
Bebeğe bağlı faktörler:
Prematürelik ve düşük doğum ağırlığı
Solunum yolu enfeksiyonu geçirme
Anneye bağlı faktörler:
Anne yaşının 20 yaşın altında olması
Annenin hamilelikte ve emzirme döneminde sigara, uyuşturucu ve alkol kullanması
Annenin hamilelik döneminde düzenli hekim kontrolünün yapılmaması
Ailenin düşük sosyoekonomik düzeyde olması
Uyku tarzına bağlı faktörler:
Yüzüstü uyuma
Yumuşak zeminde uyuma
Ebeveynle aynı yatakta uyuma
Uyku ortamının sıcak olması