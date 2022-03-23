Ani bebek ölümü sendromu nedir? Ani bebek ölümü nedenleri

Ani bebek ölümü nedenleri

Kesin nedeni belirlenememiştir ancak bu bebeklerde beyin kökündeki uyku uyanıklık durumunu, kalp damar sistemi ve solunum sistemini denetleyen merkezlerde problem olduğunu düşündüren bulgular saptanmıştır. Bir nedenle vücutta oksijen düzeyi azalıp, karbondioksit düzeyinde artış olduğunda uyanamazlar ve ani ölüm meydana gelir.



Bebeğe bağlı faktörler:



Prematürelik ve düşük doğum ağırlığı

Solunum yolu enfeksiyonu geçirme

Anneye bağlı faktörler:



Anne yaşının 20 yaşın altında olması

Annenin hamilelikte ve emzirme döneminde sigara, uyuşturucu ve alkol kullanması

Annenin hamilelik döneminde düzenli hekim kontrolünün yapılmaması

Ailenin düşük sosyoekonomik düzeyde olması



Uyku tarzına bağlı faktörler:



Yüzüstü uyuma

Yumuşak zeminde uyuma

Ebeveynle aynı yatakta uyuma

Uyku ortamının sıcak olması