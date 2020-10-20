Angelina Jolie'nin kızı Shiloh Jolie Pitt 14 yaşında annesinin boyuna yetişti

BEŞ KARDEŞİ DAHA VAR Bir zamanlar Brangelina olarak anılan Pitt ve Jolie'nin Shiloh dışında iki biyolojik çocuğu daha var: İkizler Vivienne ve Knox. Bunun yanı sıra Jolie'nin ilk evlatlık çocuğu Maddox, daha sonra da birlikteyken evlat edindikleri Zahara ve Pax Thien de Shiloh'nun kardeşleri.