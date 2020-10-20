Angelina Jolie'nin kızı Shiloh Jolie Pitt 14 yaşında annesinin boyuna yetişti
O sinema dünyasının artık yollarını ayırsalar bile en çok konuşulan çiftlerinden birinin kızı. Anne ve babasının hayranı olan milyonlarca kişi onun dünyaya geldiği 2006 yılının 27 Mayıs gününü de, merakla beklenen bebeğin ne kadar güzel olduğunu da ilk fotoğraflarını da hatırlıyor.
Backgrid USA, Mega News Agency
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NE ÇABUK BÜYÜDÜ!
İşte bir zamanlar dünyada milyonlarca kişinin meraklı bakışlarını üzerinde toplayan o minik bebek bugün 14 yaşında bir genç kız. Yani zaman hızlı geçti ve o da büyüdü.
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BOYU ANNESİNE YETİŞTİ
Angelina Jolie ile Brad Pitt'in ilk biyolojik çocuğu Shiloh, kelimenin tam anlamıyla "ışık hızıyla" büyüdü. Namibya'da dünyaya gelen Shiloh Nouvelle Jolie Pitt, sadece yaş almakla kalmadı boyu da annesiyle yarışır hale geldi.
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HENÜZ 14 YAŞINDA
Angelina Jolie, geçtiğimiz günlerde Batı Hollywood'da altı çocuğundan ikisiyle çıktığı alışverişte görüntülendi. 14 yaşındaki Shiloh ve ikizlerinden 12 yaşındaki Vivienne Marcheline ile birlikte büyük bir markette uzun uzun alışveriş yaptı Jolie.
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JOLIE 1.70 CM BOYUNDA
Bu sırada ilk biyolojik kızı Shiloh'nun hem saçlarının hem de boyunun uzadığı dikkatlerden kaçmadı. Genellikle erkek gibi kestirdiği saçlarını bu kez uzatan Shiloh'nun boyunun da 1.70 cm olan annesi Angelina Jolie'ye yetiştiği de dikkatlerden kaçmadı.
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ZAYIFLIĞI DA ANNESİNE BENZİYOR
Shiloh Jolie Pitt'in annesinin fiziksel yapısına sahip olması da dikkat çekti. Yavaş yavaş genç kız olma yolunda ilerleyen Shiloh'nun zayıflığı ve uzunluğu da annesine benzetildi.
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ADININ ARDINDAKİ SIR
Kısa bir süre önce Jolie ve Pitt'in ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh'nun isminin ardındaki gerçek de kısa bir süre önce ortaya çıkmıştı. Bir zamanlar Hollywood'un en gözde çifti olan Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh'nun adının ardında meğer bir dram varmış.
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DRAMATİK ÖYKÜ
Ünlü çiftin kızının adı da açıklanmadan önce merak konusu olmuştu. Sonra da Pitt ve Jolie'nin, çocuklarına farklı bir isim koymak amacıyla Shiloh'u seçtiklerini düşünmüştü. İşin aslı bu ismin ardında Jolie ile ilgili dramatik bir aile öyküsü gizliymiş. Angelina Jolie, Vanity Fair dergisine verdiği bir röportajda bu hüzünlü öyküyü de anlatmıştı. Jolie'nin annesi Marcheline Bertrand ile babası Jon Voight, ilk bebek heyecanlarını ağabeyi ve kendisinin doğumundan daha önce yaşadı.
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KARDEŞİNİN ADI OLACAKTI
O zamanlar mutlu bir birliktelikleri olan Bertrand ve ünlü oyuncu Voight bir bebek beklediklerini öğrendiklerinde hemen bir isim aramaya başladılar. Jolie'nin babası Voight, bebek için Shiloh Baptist ismini seçti.
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O BEBEK HİÇ DÜNYAYA GELMEDİ
Ancak çiftin bebek heyecanı tamamına ermedi, çünkü Shiloh Baptist adını vermek istedikleri ilk bebekleri dünyaya gözlerini açamadan hayatını yitirdi. Bertrand bu düşüğün ardından 1973 yılında oğlu James Haven'i iki yıl sonra da kızı Angelina'yı dünyaya getirdi.
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TAKMA İSİM KULLANIYORDU
Angelina Jolie de yıllar sonra kendi kızına hiç doğmamış büyük kardeşi için düşünülen o ismi koydu. Ama daha önce de kaldığı otellerde Shiloh Baptist adıyla kayıt yaptırıyordu.
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BEŞ KARDEŞİ DAHA VAR
Bir zamanlar Brangelina olarak anılan Pitt ve Jolie'nin Shiloh dışında iki biyolojik çocuğu daha var: İkizler Vivienne ve Knox. Bunun yanı sıra Jolie'nin ilk evlatlık çocuğu Maddox, daha sonra da birlikteyken evlat edindikleri Zahara ve Pax Thien de Shiloh'nun kardeşleri.