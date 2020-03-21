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Haber Giriş: 21 Mart 2020 - 12:09, /

Angelina Jolie'den Jennifer Aniston'a yasak: Benim çocuklarımı göremez!

Bir zamanların Brangelina'sı Angelina Jolie ile Brad Pitt arasındaki sular bir türlü durulmuyor. Boşanma kararından sonra altı çocuklarının velayeti için büyük bir mücadeleye giren Jolie ve Pitt arasında bir başka gerilim daha çıktı.

BACKGRID USA, BACKGRID UK 

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1SHILOH ÇOK İYİ ANLAŞTI

SHILOH ÇOK İYİ ANLAŞTI

Angelina Jolie, çocuklarının Brad Pitt'in eski eşi Jennifer Aniston ile görüşmesini yasakladı. Brangelina'nın ilk biyolojik çocuğu Shiloh geçen yıl babası Brad Pitt ve onun eski eşi Jennifer Aniston ile birlikte görüntülenmişti. Yeni Zelanda'da yayınlanan Women's Day'in haberine göre Jolie, çocuklarının Pitt'in kendinden önceki eşi Jennifer Aniston ile görüşmesini istemiyor. Bir dönem basında Shiloh'un Aniston ile iyi anlaştığı, onunla birlikte kalmak istediği iddiaları ortaya atılmıştı.

2YENİ PAKET HAZIRLATTI

YENİ PAKET HAZIRLATTI

Yine aynı internet sitesinin iddiasına göre Jolie, Brad Pitt'e karşı yeni bir velayet savaşı başlattı. Bu pakette çocuklarla ilgili daha katı maddelerin yer aldığı da ileri sürülüyor. 

3ÖDÜL GECESİNE DAMGA VURDULAR

ÖDÜL GECESİNE DAMGA VURDULAR

Jennifer Aniston ile Brad Pitt, Screen Actor's Guild Awards gecesinde bir araya gelmiş ve kameralara sıcak görüntüler sergilemişti. Pitt ile Aniston 2000 ile 2005 arasında evli kalmıştı.

4AŞK SETTE BAŞLAMIŞTI

AŞK SETTE BAŞLAMIŞTI

Angelina Jolie ile Brad Pitt, birlikte oynadıkları Bay ve Bayan Smith filminin setinde başlayan aşklarını gerçek hayata taşıdı. Uzun bir birliktelik yaşayan çiftin bu arada üçü biyolojik üçü de evlatlık olmak üzere altı çocuğu oldu. Çift, 2014 yılıda evlendi ancak iki yıl sonra yollarını ayırmaya karar verdi.

5VELAYET SAVAŞLARI

VELAYET SAVAŞLARI

Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin Maddox (18) Pax (16) Zahara (15) Shiloh (13) ve Knox ile Vivienne (11) altı çocuğu bulunuyor. En büyük çocukları Maddox, yüksek öğrenim için Güney Kore'de bulunuyor.

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