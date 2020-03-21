Angelina Jolie'den Jennifer Aniston'a yasak: Benim çocuklarımı göremez!

AŞK SETTE BAŞLAMIŞTI Angelina Jolie ile Brad Pitt, birlikte oynadıkları Bay ve Bayan Smith filminin setinde başlayan aşklarını gerçek hayata taşıdı. Uzun bir birliktelik yaşayan çiftin bu arada üçü biyolojik üçü de evlatlık olmak üzere altı çocuğu oldu. Çift, 2014 yılıda evlendi ancak iki yıl sonra yollarını ayırmaya karar verdi.