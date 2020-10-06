Büyük aşkın geldiği nokta: Brad Pitt'e çapraz sorgu

ÇİFTE YAKIN KAYNAKLAR KONUŞTU Bu davayla ilgili olarak ET Online’a konuşan bir kaynak, “Brad velayeti yüzde 50 yüzde 50 bölüşmek istiyor. Angelina da bu konuda adaletli davranmak istiyor. Çocukları için çok yapıcı. Brad bunu denemek için çok umutlu çünkü ortak ebeveynliğin önemli olduğunu düşünüyor” dedi.