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Hürriyet
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Haber Giriş: 06 Ekim 2020 - 15:24 | 

Büyük aşkın geldiği nokta: Brad Pitt'e çapraz sorgu

Bir zamanlar Brangelina olarak anılan Brad Pitt ile Angelina Jolie arasındaki sular durulmuyor.

Splash News

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1BİR ZAMANLARIN ALTIN ÇİFTİYDİ
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BİR ZAMANLARIN 'ALTIN ÇİFTİ'YDİ

Bir zamanların "altın çifti" boşanmanın ardından şimdi de altı çocuklarının velayeti için kanunlar önünde birbirleriyle karşı karşıya geldi.

2VELAYETİ YARI YARIYA İSTİYORLAR
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VELAYETİ YARI YARIYA İSTİYORLAR

Brad Pitt de Angelina Jolie de çocuklarının velayetini yüzde 50 yüzde 50 üzerlerine almak istiyor. Ancak bunun için önlerinde zorlu bir mahkeme süreci var. İlk duruşmada da 5 Ekim Pazartesi günü yapıldı.  

3ÇİFTE YAKIN KAYNAKLAR KONUŞTU
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ÇİFTE YAKIN KAYNAKLAR KONUŞTU

Bu davayla ilgili olarak ET Online’a konuşan bir kaynak, “Brad velayeti yüzde 50 yüzde 50 bölüşmek istiyor. Angelina da bu konuda adaletli davranmak istiyor. Çocukları için çok yapıcı. Brad bunu denemek için çok umutlu çünkü ortak ebeveynliğin önemli olduğunu düşünüyor” dedi.

4PITT SICAK BAKMADI AMA...
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PITT SICAK BAKMADI AMA...

Çifte yakın bazı kaynaklar 56 yaşındaki Brad Pitt'in velayet için mahkemeye gitmeye pek sıcak bakmadığını, işin bu noktaya gelmemesi için çok uğraştığını belirtti. Ancak yine aynı kaynağa göre başka çaresi kalmayınca da bunu kabul etti.

5SIKI HAZIRLIK
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SIKI HAZIRLIK

 Bu arada Pitt ile 45 yaşındaki eski eşi Angelina Jolie de duruşma için sıkı hazırlıklara girişti. Us Weekly'nin iddiasına göre Pitt'in hukuk ekibinin, Jolie'nin 1999'daki Aklım Karıştı filminden rol arkadaşı Jillian Armenante'yi velayet duruşmasında ifade vermesi için aramayı planladığı ortaya çıktı.

6KALABALIK EKİP
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KALABALIK EKİP

Pitt için 21 Eylül'de dosyalanan tanık listesinde bir terapist, güvenlik görevlisi ve çok sayıda psikolog yer alıyor.

7PITTE ÇAPRAZ SORGU
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PITT'E ÇAPRAZ SORGU

Bu arada Jolie tarafı da boş durmuyor. Pitt’in velayet davasında ifade vereceğini ve Jolie'nin avukatları tarafından çapraz sorguya çekileceğini iddiaları da ortaya atıldı.

8ÇOCUKLARINI GÖRMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTI
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ÇOCUKLARINI GÖRMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTI

Jolie ve Pitt ikilisinin Eylül 2016’da başlayan boşanma davası, Nisan 2019’da sona ermiş, ayrılık sonrası sağladıkları geçici velayet anlaşmasına göre çocuklar Jolie ile kalırken, Pitt, çocuklarını belirli zamanlarda görmeye başlamıştı.

9ÜÇ BİYOLOJİK, ÜÇ EVLATLIK ALTI ÇOCUK
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ÜÇ BİYOLOJİK, ÜÇ EVLATLIK ALTI ÇOCUK

Jolie ve Pitt’in Maddox (19), Pax (16), Zahara (15), Shiloh (14) ve ikizler Knox ile Vivienne (12) olmak üzere üçü evlatlık, üçü biyolojik altı çocuğu için dün başlayan velayet davası süreci 23 Ekim’de sona erecek.

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