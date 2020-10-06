Büyük aşkın geldiği nokta: Brad Pitt'e çapraz sorgu

Bir zamanların "altın çifti" boşanmanın ardından şimdi de altı çocuklarının velayeti için kanunlar önünde birbirleriyle karşı karşıya geldi.
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VELAYETİ YARI YARIYA İSTİYORLAR
Brad Pitt de Angelina Jolie de çocuklarının velayetini yüzde 50 yüzde 50 üzerlerine almak istiyor. Ancak bunun için önlerinde zorlu bir mahkeme süreci var. İlk duruşmada da 5 Ekim Pazartesi günü yapıldı.
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ÇİFTE YAKIN KAYNAKLAR KONUŞTU
Bu davayla ilgili olarak ET Online’a konuşan bir kaynak, “Brad velayeti yüzde 50 yüzde 50 bölüşmek istiyor. Angelina da bu konuda adaletli davranmak istiyor. Çocukları için çok yapıcı. Brad bunu denemek için çok umutlu çünkü ortak ebeveynliğin önemli olduğunu düşünüyor” dedi.
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PITT SICAK BAKMADI AMA...
Çifte yakın bazı kaynaklar 56 yaşındaki Brad Pitt'in velayet için mahkemeye gitmeye pek sıcak bakmadığını, işin bu noktaya gelmemesi için çok uğraştığını belirtti. Ancak yine aynı kaynağa göre başka çaresi kalmayınca da bunu kabul etti.
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SIKI HAZIRLIK
Bu arada Pitt ile 45 yaşındaki eski eşi Angelina Jolie de duruşma için sıkı hazırlıklara girişti. Us Weekly'nin iddiasına göre Pitt'in hukuk ekibinin, Jolie'nin 1999'daki Aklım Karıştı filminden rol arkadaşı Jillian Armenante'yi velayet duruşmasında ifade vermesi için aramayı planladığı ortaya çıktı.
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KALABALIK EKİP
Pitt için 21 Eylül'de dosyalanan tanık listesinde bir terapist, güvenlik görevlisi ve çok sayıda psikolog yer alıyor.
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PITT'E ÇAPRAZ SORGU
Bu arada Jolie tarafı da boş durmuyor. Pitt’in velayet davasında ifade vereceğini ve Jolie'nin avukatları tarafından çapraz sorguya çekileceğini iddiaları da ortaya atıldı.
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ÇOCUKLARINI GÖRMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTI
Jolie ve Pitt ikilisinin Eylül 2016’da başlayan boşanma davası, Nisan 2019’da sona ermiş, ayrılık sonrası sağladıkları geçici velayet anlaşmasına göre çocuklar Jolie ile kalırken, Pitt, çocuklarını belirli zamanlarda görmeye başlamıştı.
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ÜÇ BİYOLOJİK, ÜÇ EVLATLIK ALTI ÇOCUK
Jolie ve Pitt’in Maddox (19), Pax (16), Zahara (15), Shiloh (14) ve ikizler Knox ile Vivienne (12) olmak üzere üçü evlatlık, üçü biyolojik altı çocuğu için dün başlayan velayet davası süreci 23 Ekim’de sona erecek.