MODA TASARIMCISI OLMAK Ä°STÄ°YOR Ancak ABD'de yayÄ±nlanan In Touch dergisine gÃ¶re Zahara'nÄ±n Afrika'da yaÅŸayan bir ailesi olduÄŸu resmi kayÄ±tlarda da yer alÄ±yor.Zahara'nÄ±n ailesinin; minik kÄ±z evlatlÄ±k verildikten sonra da onu gÃ¶rmeyi ve iletiÅŸim halinde olmayÄ± talep ettikleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Ancak Zahara bugÃ¼ne kadar biyolojik annesi ve onun ailesiyle hiÃ§ karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±. Zahara bugÃ¼n 15 yaÅŸÄ±nda ve moda tasarÄ±mcÄ±sÄ± olmak istediÄŸi konuÅŸuluyor.