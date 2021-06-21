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Haber Giriş: 21 Haziran 2021 - 15:17 | 

Angelina Jolie mülteci kampında

Özel hayatıyla gündemde olan Angelina Jolie, bu kez insanı faaliyetleriyle ilgi odağı oldu.

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Son dönemde sürekli olarak eski eşi Brad Pitt ile boşanması ve ilk eşi Johnny Lee Miller'a birkaç kez yaptığı ziyaretle gündemde olan Angelina Jolie, bu kez bambaşka bir nedenle manşetlere çıktı.

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Bir Hollywood yıldızı olmasının yanı sıra BM Mülteciler Yüksek Komiserliği özel elçisi olan 46 yaşındaki altı çocuk annesi Jolie, Burkina Faso'daki bir mülteci kampını ziyaret etti. 

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Ülkenin kuzeyindeki 11 binden fazla Malili mülteciyi ağırlayan bir kamp olan Goudebo'da mültecilerle bir araya geldi, hem bir konuşma yaptı hem de mültecilerle sohbet etti.

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Jolie, Batı Afrika ülkesinin kuzeydoğusundaki Goudebou'daki kampı, BM mülteci örgütü UNHCR'nin büyükelçisi unvanıyla ziyaret etti.

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 Angelina Jolie, yaptığı konuşmada, "şu anda burası dışında olmak isteyebileceğim başka bir yer yoktu" dedi. Jolie, yerinden yurdundan edilmiş insanlar için hiç bu kadar endişelenmemiş olduğunu" da sözlerine ekledi. 

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