Angelina Jolie ilk kez açıkladı: İki kızım da ameliyat oldu

BİRBİRİMİZE DESTEK OLDUK Angelina Jolie, yazdığı makalede ailesinin bu kötü bir dönemde bir araya geldiğini belirtti. Ancak eski eşi ve çocuklarının babası Brad Pitt'ten hiç söz etmedi. Jolie makalesinde "Geçtiğimiz iki ayı en büyük kızımın ameliyat geçirdiğini gördüm. Ardından kız kardeşi de kalça operasyonu için bıçak altına yattı" diye yazdı. Jolie, operasyon geçiren iki kızının da kaleme aldığı yazı hakkında bilgi sahibi olduklarını belirterek "Çünkü onların özeline saygı duyuyorum. Bu konuyu birlikte tartıştık ve yazmam için beni cesaretlendirdiler" diye görüşlerini belirtti.