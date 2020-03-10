Angelina Jolie ilk kez açıkladı: İki kızım da ameliyat oldu
Her ne kadar ilgi odağı olsa da Angelina Jolie; özel hayatıyla ilgili bazı gerçekleri basının ve kamuoyunun meraklı bakışlarından saklamayı başarıyor. Yıllar önce kansere yakalanma riski yüksek olduğu için iki göğsünü birden aldırdığını bir makaleyle itiraf eden 44 yaşındaki Jolie bir kez daha benzer bir davranışta bulundu.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, AVALON
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GERÇEĞİ BÖYLE AÇIKLADI
Jolie, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Time dergisine yazdığı makalede iki kızının operasyon geçirdiğini yazdı. Jolie, makalesinde en büyük kızı 15 yaşındaki Zahara'nın ve diğer çocuklarından birinin daha operasyon geçirdiğini yazdı.
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AYRINTILI BİLGİ VERMEDİ AMA...
Jolie, Zahara dışında hangi kızının operasyon geçirdiğini açıklamadı. Ancak geçtiğimiz günlerde ikizlerinden Vivienne ve Shiloh ile görüntülendiğinde de gerçegin en azından bir kısmı ortaya çıktı. 11 yaşındaki kızı Vivienne'in elinde bir buket çiçek taşıdığı görülürken Shiloh'nun ise koltuk değnekleriyle yürümesi dikkat çekti. Jolie, paparazzilerin sorularına yanıt vermedi. Bu görüntü, ailenin hastanede yatan Zahara'yı ziyarete gittiği yorumlarına neden oldu.
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BİRBİRİMİZE DESTEK OLDUK
Angelina Jolie, yazdığı makalede ailesinin bu kötü bir dönemde bir araya geldiğini belirtti. Ancak eski eşi ve çocuklarının babası Brad Pitt'ten hiç söz etmedi. Jolie makalesinde "Geçtiğimiz iki ayı en büyük kızımın ameliyat geçirdiğini gördüm. Ardından kız kardeşi de kalça operasyonu için bıçak altına yattı" diye yazdı. Jolie, operasyon geçiren iki kızının da kaleme aldığı yazı hakkında bilgi sahibi olduklarını belirterek "Çünkü onların özeline saygı duyuyorum. Bu konuyu birlikte tartıştık ve yazmam için beni cesaretlendirdiler" diye görüşlerini belirtti.
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KIZIM ONLARA HEMŞİRE GİBİ BAKTI
Angelina Jolie, kızlarının bu zor süreçte birbirlerine destek olduklarını da belirtti. İkiz çocuklarından Vivienne'in operasyon geçiren iki ablasına baktığını da belirtti. Angelina Jolie; erkek kardeşleri, ikizlerden Knox ile 16 yaşınaki Pax ve 18 yaşındaki Maddox'un da kız kardeşlerine destek verdiğini belirtti.
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ZAHARA'NIN SORUNU BEBEKLİĞİNDEN
Annesi ve kardeşiyle birlikte koltuk değnekleriyle yürürken görünen Shiloh'nun kalçasıyla ilgili ne gibi bir sağlık sorunu olduğu bilinmiyor. Ancak 15 yaşındaki Zahara'nın sorunu çocukluk yıllarına dayanıyor. Jolie, 2000'lerin başında Zahara'nın yürüyor olması gerektiği dönemde bile kızını kucağında taşıyordu. Bu durum da merak uyandırıyordu. O dönemde Zahara'nın kalçasında doğuştan gelen bir bozukluk olduğu o yüzden de sağlıklı bir şekilde yürüyemediği haberleri basına yansımıştı.Çift, Etiyopyalı Zahara'yı 2005 ylında evlat edindiğinde minik kız yetersiz beslenme yüzünden hastalanmıştı. Bu sırada yapılan sağlık kontrollerinde Zahara'ın kolunda da raşitizme bağlı çatlak tespit edilmişti.