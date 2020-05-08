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Haber Giriş: 08 Mayıs 2020 - 13:10,

Angelina gitti, Alia geldi

Angelina Jolie ile ayrıldıktan sonra adı çeşitli kişilerle aşk söylentilerine karışan Brad Pitt ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

BACKGRID USA

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Bunlara göre Pitt, son zamanlarda rol aldığı Arrested Development dizisinin yıldızı Alia Shawkat ile çok sık görüşüyor. İkili daha önce de birkaç kez birlikte objektiflere yakalanmıştı.

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US Weekly dergisinin haberine göre Alia Shawkat, Brad Pitt'in Loz Feliz'teki evine komşu bir evde oturuyor. Hatta ikili sık sık buluşup birlikte pizza yiyor.

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Bu arada Angelina Jolie de sosyal izolasyon süresince babalarını rahatça görebilsinler diye Pitt'in evine otomobille 10 dakika mesafede bulunan evine yerleşti.

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Alia Shawkat ve Brad Pitt'in komşularının anlattığına göre ikili sosyal izolasyona rağmen sık sık buluşuyor. Tanıklara göre Shawkat bazen bisikletiyle bazen de yürüyerek komşusu Pitt'i ziyaret ediyor. İkili birlikte uzun uzun vakit geçiriyorlar.

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Shawkat ve Pitt buluştukları zaman pizza ya da hamburger sipariş edip birlikte yemek yiyorlar. Bazen de Pitt'in lüks aracıyla sahilde gezintiye çıkıyorlar.

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Her ne kadar Pitt ile Shawkat, romantik bir ilişki yaşadıklarını doğrulamasa da sık sık birlikte görüntüleniyorlar. Bazen bir sergi açılışında, bazen yemek yerken birlikte objektiflere takılıyorlar.

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Bazı kaynaklara göre Pitt ile Shawkat gizli bir aşk yaşıyorlar. Ancak bazı kaynaklara göre de ikisi çok iyi arkadaş. Sanatsal çalışmalarında birbirlerine fikir verip yönlendiriyorlar.

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1978'de ABD'ye göç eden aktör Abdul 'Tony' Shawkat ile yapımcı Dina Burke'un kızı olan Alia Shawkat, 31 yaşında. Başta Arrested Development olmak üzere birçok yapımda rol alan Shawkat, aynı zamanda plastik sanatlarla da ilgileniyor.

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