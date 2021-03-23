Android uygulamalar çöktü mü, neden sürekli duruyor?Android durma sorununun çözümü…

Yetkililerden yapılan açıklamada, “Android’deki WebView’ın bazı uygulamalarda soruna neden olduğunun farkındayız. Bu sorunu çözmek için çalışıyoruz” denildi. ABD merkezli şirket, sorun yaşayan kullanıcılar için bir de çözüm önerisi paylaştı. Sorun yaşayan kullanıcıların WebView'ın son güncellemesini kaldırarak geçici bir çözüm sağlayabilecekleri de bildirildi.