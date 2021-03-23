Android uygulamalar çöktü mü, neden sürekli duruyor?Android durma sorununun çözümü…
Dünyanın en çok popüler telefon yazılımı olan Android erişim sorunuyla gündemde. Yaşanan sorun nedeniyle kullanıcılar bazı uygulamalara erişimde sorun yaşıyor. Kullanıcılar uygulamalarda meydana gelen çökme ve aniden kapanmanın nedenini merak ediyor. Android uygulamalar çöktü mü, neden sürekli duruyor? İşte Android durma sorununun çözümü…
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Android yüklü telefonlarda uygulamaların kendi kendine donması kullanıcıların sorun yaşamasına neden oldu. Özellikle Twitter, Gmail ve Instagram’ın mobil uygulaması gibi çeşitli uygulamalarda sorun yaşanıyor. Android uygulamalarında yaşanan çökme sorunu için Google açıklama yaparak hata sebebinin System Webview'den kaynaklandığını dile getirdi.
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Yetkililerden yapılan açıklamada, “Android’deki WebView’ın bazı uygulamalarda soruna neden olduğunun farkındayız. Bu sorunu çözmek için çalışıyoruz” denildi. ABD merkezli şirket, sorun yaşayan kullanıcılar için bir de çözüm önerisi paylaştı. Sorun yaşayan kullanıcıların WebView'ın son güncellemesini kaldırarak geçici bir çözüm sağlayabilecekleri de bildirildi.
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Öte yandan eni bir güncelleme yayınlanacağını, bu güncellemeyle sorunun ortadan kaldırılacağını da belirttiler.
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ANDROİD uygulama durdurdu hatası için çözüm önerileri
Uygulama verilerini temizlemek, Uygulamayı silip yeniden yüklemek, Telefonu kapatıp açmak, Fabrika ayarlarına döndürmek.