Android çöktü mü? Android uygulamalar neden açılmıyor? Uygulama çalışmayı durdurdu hatasının çözümü
Android kullanıcıları uygulamalarda yaşadıkları sorununun kaynağını merak ediyor. Telefonlarını kullanmak isteyen kullanıcılar “Uygulamayı kapat” “Geri Bildirim gönder” uyarısıyla karşı karşıya geliyor. Yaşanan problemin ardından sorunun kaynağını ve çözümünü merak eden kullanıcılar internetten araştırma yapıyor. Peki, Android çöktü mü? Android uygulamalar neden açılmıyor? İşte uygulama çalışmayı durdurdu hatasının çözümü
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Android kullanıcılarının zaman zaman karşılaştığı "Uygulama çalışmayı durdurdu" “Uygulamaları kapat” hatası yeniden gündemde. Yeni güne uygulama sorunuyla uyanan kullanıcılar, “Android uygulamalar çöktü mü, neden açılmıyor?” sorusuna yanıt arıyor.
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Uygulama Çalışmayı Durdurdu Hatası Çözümü
•Ayarlar menüsünü açın.
•Açılan menüden uygulamalar sekmesine giriş yapın
•Uygulama listesinden sorunun adını seçin
•Çıkan ekrandan depolamaya tıklayın
•“Verileri temizle” ve “Önbelleği temizle” butonuna basarak adımları tamamlayın
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Bu yöntemi sadece uygulama üzerinde değil rehber, video vb. işlemlerde de gerçekleştirebilirsiniz.
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ANDROİD TARİHİ
Android; Google ve Open Handset Alliance tarafından, mobil cihazlar için geliştirilmekte olan, Linux tabanlı özgür ve ücretsiz bir işletim sistemidir. Sistem açık kaynak kodlu olsa da, kodlarının ufak ama çok önemli bir kısmı Google tarafından kapalı tutulmaktadır. Google tarafından ücretsiz sunulmasının sebebi, sistemin daha hızlı ve çabuk gelişmesi, birçok popüler marka tarafından kullanılması ve bu sayede reklamlarının daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamaktır. Google, Android sistemi üzerinde çalışan Google Play marketteki oyun ve uygulamalar üzerinde aldığı reklamları yayınlayarak para kazanmaktadır. Android'in desteklenen uygulama uzantısı ".apk"dır.
Temmuz 2005'te Google, Android Inc.'i almış ve ufak bir başlangıç şirketini Palo Alto'da kurmuştur. Android'in kurucuları, Google'a çalışmak için giden Andy Rubin (Danger'in kurucusu), Rich Miner (WildFire'ın kurucusu), Nick Sears ve Chris White'dır. (WebTV'de çalışan ilk mühendislerden biri). Bu arada, Android Inc.'in işlevleri daha önce yaptıkları mobil işletim sistemleri kadar iyi bilinmemektedir ve bu da Google'ın Mobil Cihazlar pazarına gireceği söylentisini başlatmıştır. Buna karşın, bu süreç içinde pazara ne çeşit ürünle çıkacakları tam olarak belli olmamıştır.