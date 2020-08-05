Android 11 güncellemesi hangi telefonlara geliyor?
Android 11 güncellemesini alacak telefonlar belli oldu. Pek çok köklü değişikliğin yapılacağı güncellemeyi bakın hangi telefonlar alacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Bu telefonlara dikkat! Kullandığınız telefonun modeli listede var mı? İşte Android 11'e yükselecek telefonlar...
2
Abone Ol
Huawei P30
Ekranı: 6.1 inç
Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel
İşlemci: Kirin 980
Bataryası: 3650 mAh
3
Abone Ol
Redmi Note 8
Ekranı: 6.3 inç
Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel
İşlemci: Qualcomm SDM665 Snapdragon 665
Bataryası: 4000 mAh
4
Abone Ol
Samsung Galaxy S20
Ekranı: 6.2 inç
Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel
İşlemci: Exynos 990 (7 nm+)
Bataryası: 4000 mAh
5
Abone Ol
Realme 6
Ekranı: 6.5 inç
Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
İşlemci: Mediatek MT6785 Helio G90T
Bataryası: 4300 mAh
6
Abone Ol
Samsung Galaxy S20
Ekranı: 6.2 inç
Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel
İşlemci: Exynos 990 (7 nm+)
Bataryası: 4000 mAh
7
Abone Ol
Xiaomi Mi 9 Pro
Ekranı: 6.39 inç
Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel
İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+
Bataryası: 4000 mAh
8
Abone Ol
Honor 20 Pro
Ekranı: 6.26 inç
Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel
İşlemci: Kirin 980 (7 nm)
Bataryası: 4000 mAh
9
Abone Ol
Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!
Telefonumuz her zaman yanımızda ve sürekli bir şeyler çekiyoruz ama yalnızca “işte bu” dediğimiz görüntüler vlog’umuzu başarıya götürür. Peki nasıl “O” görüntüyü yakalarız? Vlog çekmenin püf noktaları nelerdir? İşte bu videoda sizlere başarılı bir vlogger nasıl olunur bunu anlamanız için bazı ipuçlarımız var. (Sponsorlu)