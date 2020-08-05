MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriAndroid 11 güncellemesi hangi telefonlara geliyor?
GeriTeknoloji Android 11 güncellemesi hangi telefonlara geliyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 05 Ağustos 2020 - 11:53,

Android 11 güncellemesi hangi telefonlara geliyor?

Android 11 güncellemesini alacak telefonlar belli oldu. Pek çok köklü değişikliğin yapılacağı güncellemeyi bakın hangi telefonlar alacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Bu telefonlara dikkat! Kullandığınız telefonun modeli listede var mı? İşte Android 11'e yükselecek telefonlar...

2Huawei P30
Abone Olgoogle-news

Huawei P30

Ekranı: 6.1 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Kirin 980

Bataryası: 3650 mAh

3Redmi Note 8
Abone Olgoogle-news

Redmi Note 8

Ekranı: 6.3 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SDM665 Snapdragon 665

Bataryası: 4000 mAh

4Samsung Galaxy S20
Abone Olgoogle-news

Samsung Galaxy S20

Ekranı: 6.2 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Exynos 990 (7 nm+)

Bataryası: 4000 mAh

5Realme 6
Abone Olgoogle-news

Realme 6

Ekranı: 6.5 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: Mediatek MT6785 Helio G90T

Bataryası: 4300 mAh

6Samsung Galaxy S20
Abone Olgoogle-news

Samsung Galaxy S20

Ekranı: 6.2 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Exynos 990 (7 nm+)

Bataryası: 4000 mAh

7Xiaomi Mi 9 Pro
Abone Olgoogle-news

Xiaomi Mi 9 Pro

Ekranı: 6.39 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+

Bataryası: 4000 mAh

8Honor 20 Pro
Abone Olgoogle-news

Honor 20 Pro

Ekranı: 6.26 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Kirin 980 (7 nm)

Bataryası: 4000 mAh

9
Abone Olgoogle-news

Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!

Telefonumuz her zaman yanımızda ve sürekli bir şeyler çekiyoruz ama yalnızca “işte bu” dediğimiz görüntüler vlog’umuzu başarıya götürür. Peki nasıl “O” görüntüyü yakalarız? Vlog çekmenin püf noktaları nelerdir? İşte bu videoda sizlere başarılı bir vlogger nasıl olunur bunu anlamanız için bazı ipuçlarımız var. (Sponsorlu)

10Oppo Find X2
Abone Olgoogle-news

Oppo Find X2

Ekranı: 6.7 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)

Bataryası: 4200 mAh

11Samsung Galaxy S20 Ultra
Abone Olgoogle-news

Samsung Galaxy S20 Ultra

Ekranı: 6.9 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)

Bataryası: 5000 mAh

12Huawei P30 Pro
Abone Olgoogle-news

Huawei P30 Pro

Ekranı: 6.47 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Kirin 980 (7 nm)

Bataryası: 4200 mAh

13Nokia 8.1
Abone Olgoogle-news

Nokia 8.1

Ekranı: 6.18 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2280 piksel

İşlemci: Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm)

Bataryası: 3500 mAh

14Xiaomi Mi 9T Pro
Abone Olgoogle-news

Xiaomi Mi 9T Pro

Ekranı: 6.39 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm)

Bataryası: 4000 mAh

15
Abone Olgoogle-news
16Nokia 7.2
Abone Olgoogle-news

Nokia 7.2

Ekranı: 6.3 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2280 piksel

İşlemci: Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm)

Bataryası: 3500 mAh

17Xiaomi Mi 9 Pro 5G
Abone Olgoogle-news

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Ekranı: 6.39 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm)

Bataryası: 4000 mAh

18Honor View 20
Abone Olgoogle-news

Honor View 20

19Realme 6 Pro
Abone Olgoogle-news

Realme 6 Pro

20Nokia 6.2
Abone Olgoogle-news

Nokia 6.2

21Huawei Mate 20
Abone Olgoogle-news

Huawei Mate 20

22Samsung Galaxy A71
Abone Olgoogle-news

Samsung Galaxy A71

23OnePlus 8
Abone Olgoogle-news

OnePlus 8

24Realme 6i
Abone Olgoogle-news

Realme 6i

25OnePlus 8 Pro
Abone Olgoogle-news

OnePlus 8 Pro

26Redmi Note 9 Pro
Abone Olgoogle-news

Redmi Note 9 Pro

27Honor Magic 2
Abone Olgoogle-news

Honor Magic 2

28Samsung Galaxy A50/A50s
Abone Olgoogle-news

Samsung Galaxy A50/A50s

29Redmi K30 Pro
Abone Olgoogle-news

Redmi K30 Pro

30Asus ZenFone 6
Abone Olgoogle-news

Asus ZenFone 6

31LG V50 ThinQ 5G
Abone Olgoogle-news

LG V50 ThinQ 5G

32Redmi K20
Abone Olgoogle-news

Redmi K20

33Redmi Note 8 Pro
Abone Olgoogle-news

Redmi Note 8 Pro

34Realme 5 Pro
Abone Olgoogle-news

Realme 5 Pro

35Huawei Mate 20 Pro
Abone Olgoogle-news

Huawei Mate 20 Pro

36Honor 30 Pro
Abone Olgoogle-news

Honor 30 Pro

37Xiaomi Mi Note 10
Abone Olgoogle-news

Xiaomi Mi Note 10

38Samsung Galaxy A51
Abone Olgoogle-news

Samsung Galaxy A51

39Oppo Reno 3 Pro
Abone Olgoogle-news

Oppo Reno 3 Pro

40Realme 5
Abone Olgoogle-news

Realme 5

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi