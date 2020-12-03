Android 11 güncellemesi alacak Samsung telefonlar açıklandı

Galaxy S10 PlusGüncelleme alacak Tarih: Ocak 2021Galaxy S20 Güncelleme alacak Tarih: Aralık 2020Galaxy S20 Plus Güncelleme alacak Tarih: Aralık 2020Galaxy S20 Ultra Güncelleme alacak Tarih: Aralık 2020Galaxy S10 Güncelleme alacak Tarih: Ocak 2021Galaxy S10 LiteGüncelleme alacak Tarih: Ocak 2021Galaxy Note 10Güncelleme alacak Tarih: Ocak 2021Galaxy Note 10 Plus Güncelleme alacak Tarih: Ocak 2021Galaxy Note 20Güncelleme alacak Tarih: Ocak 2021Galaxy Note 20 UltraGüncelleme alacak Tarih: Ocak 2021Galaxy Z FlipGüncelleme alacak Tarih: Ocak 2021Galaxy Z Fold 2 Güncelleme alacak Tarih: Ocak 2021Galaxy FoldGüncelleme alacak Tarih: Şubat 2021Galaxy M21 Güncelleme alacak Tarih: Mart 2021Galaxy M30sGüncelleme alacak Tarih: Mart 2021Galaxy M31 Güncelleme alacak Tarih: Mart 2021Galaxy A51 Güncelleme alacak Tarih: Mart 2021Galaxy Note 10 Lite Güncelleme alacakGalaxy Tab S7 Güncelleme alacak Tarih: Mart 2021Galaxy A50 Güncelleme alacak Tarih: Nisan 2021Galaxy M51 Güncelleme alacak Tarih: Nisan 2021Galaxy A21s Güncelleme alacak Tarih: Mayıs 2021Galaxy A31 Güncelleme alacak Tarih: Mayıs 2021Galaxy A70 Güncelleme alacak Tarih: Mayıs 2021Galaxy A71 Güncelleme alacak Tarih: Mayıs 2021Galaxy A80 Güncelleme alacak Tarih: Mayıs 2021Galaxy A01 Güncelleme alacak Tarih: Haziran 2021Galaxy A11 Güncelleme alacak Tarih: Haziran 2021Galaxy M11 Güncelleme alacak Tarih: Haziran 2021Galaxy A30 Güncelleme alacak Tarih: Temmuz 2021Galaxy A10 Güncelleme alacak Tarih: Ağustos 2021Galaxy A10s Güncelleme alacak Tarih: Ağustos 2021Galaxy A20 Güncelleme alacak Tarih: Ağustos 2021Galaxy A20s Güncelleme alacak Tarih: Ağustos 2021Galaxy A30s Güncelleme alacak Tarih: Ağustos 2021