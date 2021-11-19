Andız nedir? İşte andız pekmezinin faydaları
Son yıllarda popülerliği hızla artan sağlıklı besinler arasında andız pekmezi geliyor. İçerdiği yağ asitleri sayesinde antioksidan özellik gösteren andız pekmezinin, basur, kansızlık, mide, akciğer, karaciğer, romatizma, şeker hastalığı, idrar yolları iltihabı, astım gibi birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. İşte andız pekmezinin yapımı ve faydaları hakkında detaylı bilgi…
Andız, Doğu Akdeniz bölgesinde görülen bir çam türüdür. İğneli andız ağacının olgunlaşmış kozalaklarını toplayan kişiler, bu kozalaklardan pekmez üretiyor.
Toros Dağları'ndan toplanan andız kozalakları, bazı işlemlerden geçirildikten sonra 15 saat kaynatılarak pekmez haline getiriliyor. Akseki ilçesinde bin 500-2 bin rakımlı dağlardan toplanan andız kozalakları, özellikle civar mahallelerde yaşayanların geçim kapısı oluyor. Pekmez yapımı için yaz aylarında olgunlaşmadan toplanan kozalaklar, kadınlar tarafından imece usulüyle kırılıyor. Günlerce süren çalışma sonunda hazırlanan andız pekmezinin birçok faydası bulunuyor
Andız pekmezinin faydaları
-İçerdiği yağ asitleri sayesinde antioksidan özellik gösterir.
-Vücuttaki toksinleri atmaya yardımcı olur.
-Andız pekmezi idrar yollarında gerçekleşen iltihap ve enfeksiyonların tedavisinde kullanılmaktadır.
-Kalp ve damar hastalıklarından koruyucu etkiler içerir.
-Öksürüğe ve bronşite iyi gelir.
-Tadı biraz acımsı olsa da şifa kaynağıdır.- Keten tohumu nedir? Keten tohumu faydaları neler?- Kök sebzeler hangileri? İşte kök sebzeler ve faydaları...- Şalgam suyu nasıl yapılır? Şalgam suyunun faydaları neler?
-Vücuttaki toksinleri atmaya yardımcı olur.
-Andız pekmezi idrar yollarında gerçekleşen iltihap ve enfeksiyonların tedavisinde kullanılmaktadır.
-Kalp ve damar hastalıklarından koruyucu etkiler içerir.
-Öksürüğe ve bronşite iyi gelir.
-Tadı biraz acımsı olsa da şifa kaynağıdır.- Keten tohumu nedir? Keten tohumu faydaları neler?- Kök sebzeler hangileri? İşte kök sebzeler ve faydaları...- Şalgam suyu nasıl yapılır? Şalgam suyunun faydaları neler?