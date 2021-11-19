Andız nedir? İşte andız pekmezinin faydaları

Toros Dağları'ndan toplanan andız kozalakları, bazı işlemlerden geçirildikten sonra 15 saat kaynatılarak pekmez haline getiriliyor. Akseki ilçesinde bin 500-2 bin rakımlı dağlardan toplanan andız kozalakları, özellikle civar mahallelerde yaşayanların geçim kapısı oluyor. Pekmez yapımı için yaz aylarında olgunlaşmadan toplanan kozalaklar, kadınlar tarafından imece usulüyle kırılıyor. Günlerce süren çalışma sonunda hazırlanan andız pekmezinin birçok faydası bulunuyor