Anayasa'nın ilk dört maddesi nedir? İşte ilk 4 maddede yazanlar
Anayasa'nın ilk dört maddesi zaman zaman gündeme geliyor. Anayasa, ülke üzerindeki egemenlik haklarının kullanım yetkisinin içeriğinde belirtildiği şekliyle devlete verildiğini belirleyen toplumsal sözleşmelerdir. Anayasalar da zaman zaman değişiklikler yapılsa da Türkiye Anayasa'sının ilk dört maddesinin değiştirilemeyeceği anayasada belirtilmiş, bir madde ile koruma altına alınmıştır. Peki, Anayasa'nın ilk dört maddesi nedir? İşte ilk 4 maddede yazanlar…
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Anayasa’nın ilk üç maddesi devletin şekli, cumhuriyetin nitelikleri, devletin bütünlüğüyle ilgili. Dördüncü madde ise bu ilk üç maddeyi özetliyor ve bu maddelerin değiştirilemeyeceğini hatırlatıyor.
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I. Devletin şekli
Madde 1 – Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
II. Cumhuriyetin nitelikleri
Madde 2 – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde,insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan,demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.
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III. Devletin bütünlüğü, Resmî dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti
Madde 3 – Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı "İstiklal Marşı"dır.
Başkenti Ankara'dır.
IV. Değiştirilemeyecek hükümler
Madde 4 – Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındakihüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemezve değiştirilmesi teklif edilemez