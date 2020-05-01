Anaokulları ve kreşler ne zaman açılacak? 1 Haziran'da açılacak mı?

ANAOKULLARI YAZIN AÇIK OLACAK MI? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimiyle ilgili açıklama yapmıştı. Selçuk, 81 ilin milli eğitim müdürü ile telafi eğitimi konusunda bir toplantı yapacaklarını belirterek "Telafi eğitiminin her yaş grubu için ve her bölge için ayrı ayrı özellikleri de dikkate alarak oluşturulduğu bir dönem yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi televizyondaki eğitim bir telafi eğitimidir, internet tabanlı eğitim bir telafi eğitimidir. Okullar açıldığında yüz yüze yapacağımız eğitim de bir telafi eğitimidir. Bütün bunların hepsi öğrencilerimizin gelecekteki öğrenmelerinin zeminini sağlamlaştırma çabası ve çocuklarımızın okuldan uzaklaşmaması çabasıdır. Bu şekilde telafi eğitimi ile ilgili üç aşamalı program elimizde halen var. Bunu da adım adım uyguluyoruz." diye konuştu.