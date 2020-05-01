Anaokulları ve kreşler ne zaman açılacak? 1 Haziran'da açılacak mı?
Koronavirüsü nedeniyle okullarda online eğitim devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okulların açılacağı tarihle ilgili 1 Haziran'ı işaret etti. Normalleşme süreci devam etmesi halinde okulların haziran başında açılacağının duyurulmasının ardından, MEB'e bağlı, özel anaokulu ve kreşlerin durumu veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Anaokulları ve kreşler ne zaman açılacak? 1 Haziran'da açılacak mı? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.
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Anaokulları ve kreşler 1 Haziran'da açılır mı? sorusu milyonlarca veli tarafından sorgulanıyor. MEB'e bağlı anasınıf ve tüm kreşlerin tatil süreci devam ederken, anaokullarının yazın açılıp açılmayacağı gündeme geldi. Peki, MEB'e bağlı anaokulu ve kreşler ne zaman açılır? Kreşler ve anaokulları bu yaz açılır mı? İşte, anaokullarının durumuyla ilgili bilgiler...
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ANAOKULLARI VE KREŞLER NE ZAMAN AÇILIR?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesinin kararlaştırıldığını bildirdi. Bakan Selçuk, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında "Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız." açıklamasında bulundu.
MEB'e bağlı anaokulları ve kreşlerin açılacağı tarihin, okulların açılacağı tarihle belli olması bekleniyor. Konuyla ilgili detayları haberlerimizde paylaşacağız.
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ANAOKULLARI YAZIN AÇIK OLACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimiyle ilgili açıklama yapmıştı. Selçuk, 81 ilin milli eğitim müdürü ile telafi eğitimi konusunda bir toplantı yapacaklarını belirterek "Telafi eğitiminin her yaş grubu için ve her bölge için ayrı ayrı özellikleri de dikkate alarak oluşturulduğu bir dönem yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi televizyondaki eğitim bir telafi eğitimidir, internet tabanlı eğitim bir telafi eğitimidir. Okullar açıldığında yüz yüze yapacağımız eğitim de bir telafi eğitimidir. Bütün bunların hepsi öğrencilerimizin gelecekteki öğrenmelerinin zeminini sağlamlaştırma çabası ve çocuklarımızın okuldan uzaklaşmaması çabasıdır. Bu şekilde telafi eğitimi ile ilgili üç aşamalı program elimizde halen var. Bunu da adım adım uyguluyoruz." diye konuştu.
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Yazın bakanlığa bağlı anaokulu ve kreşlerin açık olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Yeni gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.