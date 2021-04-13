Anaokulları ve kreşler kapandı mı? MEB tarafından açıklama yapıldı

Kreşler ve anaokulları kapandı mı sorusu özellikle velilerin yakından takip ettiği konulardan birisini oluşturuyor. Geçtiğimiz yasak ve kapanma dönemlerinde de uygulanan kreşler ve anaokullarının kapanma süreci, 13 Nisan akşamı açıklanan kısıtlamalarla birlikte de gündeme geldi. Peki, anaokulları ve kreşler kapandı mı? İşte, o konuda bazı açıklamalar