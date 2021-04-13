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Gündem
Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 20:37 | 

Anaokulları ve kreşler kapandı mı? MEB tarafından açıklama yapıldı

Anaokulları ve kreşler kapandı mı sorusu pek çok kişinin gündemini oluşturmaya devam ediyor. Özel kreşler ve anaokulları konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen açıklamaların ardından veli ve eğitimciler internet üzerinden araştırmalarına başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kreş ve anaokullarını geçtiğimiz aylarda da kapatma kararı alan bakanlık, yeni yasak döneminde kreşler ve anaokulları için açıklamada bulundu. Peki, kreşler ve anaokulları kapandı mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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Kreşler ve anaokulları kapandı mı sorusu özellikle velilerin yakından takip ettiği konulardan birisini oluşturuyor. Geçtiğimiz yasak ve kapanma dönemlerinde de uygulanan kreşler ve anaokullarının kapanma süreci, 13 Nisan akşamı açıklanan kısıtlamalarla birlikte de gündeme geldi. Peki, anaokulları ve kreşler kapandı mı? İşte, o konuda bazı açıklamalar

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 8,12.sınıf ve okul öncesi eğitim kurumları, yüz yüze eğitime devam edecek. Dolayısıyla kreşler ve anaokulları için herhangi bir olumsuzluk beklenmiyor.

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Süreçle ilgili detaylar açıklandıkça haberimize eklenecektir.

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