Anaokulları, okul öncesi ve özel kreşler kapatıldı mı? MEB son dakika duyurdu! Günde 6 saat müjdesi
Anaokulları ve kreşlerin durumu yeni tedbirlerin hayata geçirilmesiyle beraber velilerin merak ettiği konulardan oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, Anaokulları, okul öncesi ve özel kreşlerin kapatılacağı iddiasıyla ilgili değerlendirmeler yaptı. Selçuk, katıldığı bir canlı yayında kendisine yöneltilen özel kreşler kapanacak mı sorusuna yanıt vererek, şu an için çalışmaların devam ettiğini, çalışan anneler için kreş imkanının sağlanması için düzenleme yapıldığını açıkladı. Kreşlerin açılmasına yönelik son dakika açıklamasını gün içerisinde yapabileceklerini belirten Bakan Selçuk'un bu ifadelerinin ardından bir açıklama da MEB'ten geldi. Peki, anaokulları, okul öncesi ve özel kreşler kapatılacak mı? İşte, ayrıntılar..
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Kreşler ve anaokulları için son dakika açıklaması MEB tarafından yayımlanan yazı ile netlik kazandı. Okul öncesi, kreşler, anaokulları için aldıkları kararı açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu hakkında bazı bilgiler verdi. Buna göre hafta 5 gün açık olacak ve yüz yüze eğitim verecek olan okul öncesi kreşler ve anaokulları, günde 6 saat üzerinden eğitimlerini sürdürecek. Her eğitim ve etkinlik süresi 30 dakika olarak planlanacak olan kreşler, gündüz bakımevleri, anaokulları ve okul öncesi eğitim kurumları için son dakika kararları şu şekilde olacak;
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Bakan Selçuk, katıldığı canlı yayında "Bugün içinde olumlu bir haber yansıyacak. Çalışan annelerin okul öncesi eğitim kurumlarına çocuklarını verebilmesi yönünde bugün içinde olumlu bir haber yansıyacaktır diye düşünüyorum. Şu sırada onunla ilgili çalışmalar devam ediyor." demişti. Bu duyurunun üzerinden çok geçmeden açıklama geldi. İşte, o açıklamanın detayları;
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla il milli eğitim müdürlüklerine, okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ilişkin yazı gönderildi.
Yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle resmi ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarındaki tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerine 20 Kasım-4 Ocak'ta uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği belirtildi.
İlkokullarda, ortaokullarda ve ortaöğretim kurumlarında tüm derslerin canlı sınıf uygulamaları, TRT EBA TV, EBA portal ve açık kaynaklı diğer güvenilir platformlar üzerinden uzaktan eğitim yoluyla işleneceği anımsatılan yazıda, "Ancak Bakanlık ile ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda, resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu kapsamda okul öncesi eğitim kurumlarında, haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılacak ve bir etkinlik saati 30 dakika olacak şekilde planlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Okulun fiziki imkanları doğrultusunda bir gruptaki çocuk sayısı en az 5 olacak şekilde şube tanımlamalarının yapılabileceği bildirilen yazıda, şunlar kaydedildi:
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"Fiziki imkanları uygun okul öncesi eğitim kurumlarında, salgınla ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilecektir. Çocukların ev ortamında da desteklenmesi amacıyla TRT EBA İlkokul kanalında her gün yayımlanan EBA Anaokulu kuşağını takip etmeleri ve ailelerin Temel Eğitim Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanan Erken Çocukluk Eğitim Takvimi ile diğer yayınlardan yararlanmaları sağlanacaktır. Okula kayıtlı olup yüz yüze eğitimi tercih etmeyen ailelerin çocuklarının kayıtları silinmeyecek, bu çocukların da EBA Anaokulu'nu izlemeleri ve diğer eğitim materyallerinden yararlanmaları için gerekli önlemler alınacaktır."