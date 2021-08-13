Anaokulları ne zaman açılacak? 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı okula uyum haftası tarihleri!
Anaokulları açılış tarihi, ağustos ayı devam ederken velilerin gündeminde yer almayı sürdürüyor. 1,5 yılın ardından eğitim öğretimin yüz yüze yapılması için hazırlıklar başlarken, Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 yılı takvimini yayınladı. Takvime göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak. Okula uyum haftası kapsamında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler yine erken ders başı yapacaklar. Diğer yandan konuyla ilgili Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Tüm okullarımız zamanında açılacak." dedi. Peki, anaokulları ne zaman açılacak 2021? İşte, MEB'e bağlı anaokullarının açılacağı tarih.
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Anaokulları ne zaman açılacak sorusu Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni eğitim öğretim takviminde yanıt buldu. Koronavirüs vaka sayısının artmasının ardından okullarda yüz yüze eğitimin olup olmayacağı yeniden gündeme geldi. Yüz yüze eğitimde devamlılık konusuna vurgu yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm okulların vaktinde açılacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yüz yüze eğitimin Kabine Toplantısı'nda ele alınacağını söyledi. MEB takvimine göre ise okul öncesi için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
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ANA OKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.
2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
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ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
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BAKAN KOCA'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Hafta ortasında yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Koca açıklamalarda bulunmuştu. Koca yaptığı açıklamada, "En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir." ifadesini kullanmıştı.
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YÜZ YÜZE EĞİTİM KABİNE GÜNDEMİNDE
Eğitim gündemine ilişkin sorulara da yanıt veren Erdoğan yüz yüze eğitimin pazartesi günü yapılacak kabine toplantısında görüşüleceğini belirterek şunları söyledi:
Kabine toplantısında yeni Milli Eğitim Bakanımız bize sunumunu yapacak, bu da o konular arasında yer alıyor. Temennimiz yüz yüze eğitime geçebilmek. Bu konuyla ilgili Mahmut Bey hazırlıklarını bu istikamette yapmışsa ve gerçekten okullarımızı açalım diyorsa biz de Kabine olarak bu işe ikna olursak hayırlı olsun deriz.